Hillary Clinton'dan ters köşe!

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimi kaybeden Demokrat aday Hillary Clinton'un ekibi tarafından yapılan açıklamada eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski Başkan Bill Clinton'un yemin töreninde hazır bulunacağı belirtildi.



ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak törene ABD eski Başkanı George Bush ve eşi Laura Bush da katılacak. ABD eski Başkanı George W. Bush, seçim kampanyasında Donald Trump'a destek vermemişti.



Bush ailesinin üyesi Jeb Bush da Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adayı olmuş ancak Trump'a yenilmişti.



Eski ABD başkanlarına her yemin töreni için bilet sağlanıyor. Daha önce Richard Nixon ve Al Gore da seçimi kaybetmelerine rağmen yemin törenine katılmıştı.



ABD başkanı seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın yemin töreni 20 Ocak'ta yapılacak. Trump'ın ABD Başkanı Barack Obama'dan görevi 18 Ocak'ta devralması bekleniyor.