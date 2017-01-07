Hillary Clinton yeniden dönebilir

ABD başkanlık yarışının kaybedeni Clinton'ın, New York belediye başkanlığı için yarışabileceği iddia edildi.

Hillary Clinton yeniden dönebilir
Eklenme: 07 Ocak 2017, 11:08
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ABD'de 8 Kasım başkanlık seçimlerinde yarışı kaybeden Hillary Clinton'un yeniden siyasete döneceği öne sürüldü. The New York Daily News, ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton'ın, 2017 sonunda New York belediye başkanlığı için şansını deneyeceği iddiasında bulundu.

Gazeteye konuşan kaynaklar, bu yılın sonunda görev süresi dolacak New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun Clinton'a davranışı düşünüldüğünde bunun "tatlı bir adalet" olacağını söyledi.

De Blasio, başkanlık yarışı sırasında Clinton'ın kampanyasının resmi yöneticilerinden olmuş ancak Nisan ayında Clinton'ın başkanlık lansmanını onaylamamış, Ekim ayında sürece dahil olmuştu.

 
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