İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hileli tatlıya dikkat!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, baklava gibi şerbetli tatlıların doğru yerlerden satın alınmadığında sağlığı tehdit ettiğini belirtti.

24 Haziran 2017 Cumartesi 21:47
Hileli tatlıya dikkat!

Yrd. Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, baklava gibi şerbetli tatlıların doğru yerlerden satın alınmadığında sağlığı tehdit ettiğini bildirdi.

Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda özellikle şerbetli tatlılarda kullanılan malzemelerin maliyetlerindeki artışın tatlı fiyatlarını etkilediğini, bunun da hijyen ve kaliteden yoksun, insan sağlığına zarar verecek tatlı üretiminin yapıldığı merdiven altı yerlerin sayısında artışa neden olduğunu ifade etti.

Bu yerlerde maliyeti azaltmak için ceviz yerine leblebi tozu, fıstık yerine kuru maydanoz, bezelye, mercimek ve hatta boyalı yer fıstığı veya soya fasulyesi kullanılıp hile yapıldığını, insanların kandırıldığını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:

"Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş un, yağ kullanılmakta, katı yağa aroma eklenerek tereyağ gibi kokması sağlanmaktadır. Şeker yerine daha tatlı, daha ucuz olduğu için, ayrıca parlak görüntü, dayanıklılık ve şekerlenme olmaması için glukoz şurubu kullanılmaktadır. Birçok şekerleme, bisküvi, dondurma, helva yapımında sıkça kullanılan glukoz şurubu kan şekerinin hızlıca yükselip daha sonra düşmesine ve hormonal dengesizliklere neden olmaktadır. Uzun süre ve yüksek dozlarda kullanımı ise başta diyabet oluşumu, karaciğer yağlanması, kalp-damar hastalıkları ve hatta kanser yapıcı etkiler göstermektedir. Bu açıdan her şeyde olduğu gibi glukoz şurubu kullanılan ürünlerde yenilen miktara dikkat etmek önemlidir."

Elvan Yılmaz Akyüz, tatlı seçiminde öncelikle evde yapılan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Hamurlu, şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlılarını tercih edin. Eğer dışarıdan alacaksanız da güvenilir yerlerden almaya dikkat etmeli, fiyatı ucuz diye üretim izni olmayan ve seyyarlarda satılan sağlığı bozacak ürünlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

"Uygunsuz koşullarda üretilen, depolanan ve satılan tatlılar boğazda ve midede yanma hissi, reflü ve ishal oluşumuna neden olmaktadır." uyarısında bulunan Akyüz, şüphelenilen durumlarda gıda şikayet hattının aranması gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 21:47
  1. hile tatlı
  2. sahte tatlı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Payitaht Abdülhamid'de geceye damga vuran sahne
    1. Payitaht Abdülhamid'de geceye damga..
    2. Hileli tatlıya dikkat!
    3. TIR ile otomobil çarpıştı: 5 kişi..
    4. Kjaer evlendi
    5. Türkiye-Pakistan-Katar üçlüsünün..
    6. 98 yıllık baraj patlatıldı, arazi..
    7. Bakan Akdağ'dan vatandaşlara uyarı
    8. Şota, Beşiktaşlı yıldızı istiyor
    9. İsrailli lider: İsrail giderek Faşist..
    10. Katar duyurdu: Reddedildi
    11. Suudi Arabistan hırslarına teslim olma..
    12. Bulgaristan sınırında enselendiler
    13. 1 hafta kaldı! Cezası 427 lira
    14. Cerablus'ta Ramazan Bayramı yıllar..
    15. Esed rejimi kuşatmasındaki çocukların..
    16. LPG'li araç sahiplerine iyi haber
    17. Çin'nin Türkistan işgaline Kazakistan..
    18. Başsavcılıktan açıklama: Serbest..
    19. Musul'da bir bombalı saldırı daha...
    20. Süleyman Soylu'dan suç duyurusu
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi