Hilal göründü mü? Yarın Bayram mı?

Ramazan bayramı için dünyanın dört bir yanında Hilal'in gözetlenmesine başlandı. Ramazan bayramının birinci günü bu akşam 24 Haziran 2017 akşam saatleri itibariyle Hilal'in gözetlenmesi sonucu netleşecek. Şayet Hilal dünyanın herangi bir yerinde görünür ve Hilal gözetleme kurumlarıda bunu tastiklerse Pazar günü Ramazan Bayramının 1. günü olacak.



Eğer Hilal bu akşam (24 Haziran - Cumartesi) itibariyle dünyanın hiçbiryerinde görünmesse Ramazan ayı 30'a tamamlanacak ve Pazar günü İslam alemi oruç olacak, bayramın 1. günü Pazartesi olacak.

1) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):



‘Ramazan hilalini gördüğünüz vakit oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüz vakit de iftar edip bayram edin. Eğer size hava bulutlu olup kapalı kalırsa Ramazan hilalini otuza takdir edin’ buyurdu.”



(Buhari 1773, Müslim 1080/8, Nesei 2119, İbni Mace 1654, İbni Hibban 3441, İbni Huzeyme 1905, Darekutni 2/161, Begavi 1713, Beyhaki 3/204, Tayalisi 1810, Ahmed 2/145, Albânî İrva 4/10)



2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):



‘Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz; hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz. Eğer hilal, hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz’ buyurdu.”



(Buhari 1779, Müslim 1081/19, Nesei 2118, Darimi 2/3, Darekutni 2/160, Beyhaki 4/205, 206, Tayalisi 3481, Tabarani 1/60, İbnu’l-Carud 376, Ahmed 2/415, 430, Albânî İrva 902)

Islahhaber