Hilafet isteyen okul müdürü açığa alındı

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Merkez Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu Müdürü İskender Çınar, soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Sezel ise soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Öte yandan PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerini her platformda savunan CHP, İslam Hilafeti'ni isteyen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, açığa alınan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu müdürü hakkında CHP İl Başkanlığı da suç duyurusunda bulundu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı bugün ziyaret eden ve soruşturma ile ilgili bilgi alan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk düşmanı olarak nitelendirdiği öğretmenin açığa alındığını söyledi.