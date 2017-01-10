Hilafet isteyen okul müdürü açığa alındı

Nevşehir'de sosyal paylaşım sitesinden Cumhuriyet yerine hilafetin getirileceğini savunduğu iddia edilen İmam Hatip Orta Okulu Müdürü İskender Çınar açığa alındı.

Hilafet isteyen okul müdürü açığa alındı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:49
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İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Merkez Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu Müdürü İskender Çınar, soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Sezel ise soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Öte yandan PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerini her platformda savunan CHP, İslam Hilafeti'ni isteyen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, açığa alınan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu müdürü hakkında CHP İl Başkanlığı da suç duyurusunda bulundu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı bugün ziyaret eden ve soruşturma ile ilgili bilgi alan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk düşmanı olarak nitelendirdiği öğretmenin açığa alındığını söyledi.

 
EtiketlerPKKDHKP-Cfetöİmam Hatip Orta Okulu Müdürü İskender Çınarİskender ÇınarNevşehir
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