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Hidayet Türkoğlu: Sakarya'nın Süper Lig’de olması önemli

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Türkoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

04 Temmuz 2017 Salı 19:19
Hidayet Türkoğlu: Sakarya'nın Süper Lig’de olması önemli

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmasına çok sevindiğini belirtti.

Bu başarıda emeği geçenleri kutlayan Türkoğlu, "Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nın lig atlamasına çok sevindim. Öncelikle bu başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Önümüzdeki yıl mücadele edecekleri Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum. İnşallah Sakarya Büyükşehir Basketbol uzun yıllar Süper Lig'de kalıcı olan bir takım haline gelir. Basketbolumuz için Sakarya'nın Süper Lig’de olması önemli." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin basketbol geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sakaryalıların basketbol takımına büyük bir ilgi gösterdiğine işaret eden Toçoğlu, "Sakaryalılar, kurulduğumuz günden bu yana sahip çıktı. Bu yıl şampiyonluğumuzu da hep birlikte yaşadık. İnşallah önümüzdeki yıllar Sakarya basketbolunun daha iyi seviyelere çıkmasını sağlayacaktır. Biz de takımımızın daha iyi noktalara gelmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ziyarette, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Milli Takımlar ve Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Akgün Altuğ ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Bayraktar yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:19
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