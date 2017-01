Hidayet Türkoğlu: Defterden sileriz!

Türk basketbolunun patronu Hidayet Türkoğlu, hem iki ay içinde neler yaptığını, hem de bundan sonraki dönemde ne gibi değişikliklere imza atacağını anlattı.



Başkanlıkta 2 ay geride kaldı, nasıl bir ortam buldunuz, neler yaptınız bu süre içinde?



Yavaş yavaş alışıyoruz. Elbette işleyişi tam olarak öğrenmemiz, kendi sistemimizi oturtmak için gerekli olan koşulları oluşturmamız için zamana ihtiyaç var. Bir anda gelip her şeyi değiştirmek zaten mümkün değil. Ama mümkün olduğunca kısa sürede, kafamızdaki planları hayata geçirmek için kolları sıvadık. Bizim yaptıklarımızın 2017-18 sezonundan itibaren anlaşılacağını ve değerlendirileceğini düşünüyorum.



'Yanlışlar olacaktır'



İlk değişiklik nerede oldu?



Ben insan ilişkilerine önem veren birisiyim. Şu örneği verebiliriz; Aydın Örs yıllar sonra Federasyona geldi. Aydın Örs, Türk Basketbolu'na çok büyük hizmetler vermiş, Efes ve milli takımdaki başarılar ile basketbolumuzun önünü açmış bir isim. Öyle bir insanın ve diğer büyüklerimizin, değerli basketbol adamlarının tekrar Federasyona gelmiş olması bizler için önemli. Biz kapımızın herkese açık olduğunu, camiadaki herkesle iç içe olmak istediğimizi söylüyoruz. Tabii ki yapmamız gereken çok şey var. Gençlerimizin daha fazla süre almasını sağlamak, tesisleşme anlamında yapabileceklerimiz, alt yapılardaki oyuncu sayısını arttırmak, antrenör ve hakem eğitimlerini daha iyi hale nasıl getirmek gibi birçok başlık var kafamızda. Bunun yanında mevcut sezonun da kazasız belasız tamamlanmasını istiyoruz. Yanlışlarımız da olacaktır ama bunu ikili ilişkilerle, karşılıklı saygı çerçevesinde, medyaya düşmeden, olaylar dallanıp budaklanmadan çözmemiz gerekiyor. Bakın sevgi demiyorum, herkesin beni sevmesini beklemiyorum ama yapacağımız işler nedeniyle herkesin saygılı olması gerektiğini düşünüyorum.



Yönetim kurulunu basketbolda çok duyulmayan isimlerden kurdunuz? Profesyonel ekipte ise önemli basketbolda önemli kariyer yapan isimler bulunuyor. Bu denge nasıl olacak?



Yönetim kuruluna biz saygıdeğer iş adamlarını almak istedik. Burayı bir şirket olarak düşünüp, kurumsal hale getireceğiz. O konularda bizi yönlendirecek isimlerin olması gerekiyor. Çünkü basketbol anlamında çok değerli bir ekibimiz var. Federasyon başkanı NBA'de uzun yıllar oynamış, milli formayı en fazla giymiş insan, CEO'su uzun yıllar milli formayı giymiş, Efes, Ülker, Fenerbahçe gibi hep zirvedeki takımlarda kaptanlık yapmış Ömer Onan, milli takımlar sorumlumuz Haluk Yıldırım öyle, menajerimiz Kerem Tunçeri öyle, yönetimde Hüseyin Beşok var... Aydın Örs gibi değerli büyüklerimizden de destek isteyeceğiz yine basketbolumuzla ilgili kararlar alırken... Ama diğer aşamalarda işlerin daha profesyonel yürümesi için de yönetim kurulumuzdaki değerli arkadaşlarımızın tecrübelerinden faydalanacağız.



'Milli takıma gelmeyeni defterden sileriz'



Milli Takım ve 2017 Avrupa Şampiyonası. Evde başarılı oluruz fikri, süre almayan oyuncular, yeni gelmiş olmanıza rağmen olası bir başarısızlık faturanın size çıkacak olması...



Ben gelirken hepsini düşündüm; faturasını da, artısını da, eksisini de. Ama inan bana, kendi evimizde biz o seyirci ile o atmosferde hep farklı oynayan ülke olduk. Bunu da gözardı etmeyelim. Benim amacım burayı gerçekten sahiplenecek, sahaya çıkınca birlik ve beraberlik içinde oynayan, taraftarlara bunu hissettiren bir ekip. Ben buraya gelecek tüm arkadaşlarıma sonsuz şekilde güveniyorum. Bazen istek ve arzu, yeteneklerin önüne geçer.



Geçmişte bazı oyuncular milli takıma gelmek istemiyordu, sonra tekrar gidiliyordu, onlar ikna edilmeye çalışılıyordu vs. Bunu doğru buluyor musun?



Açık konuşayım; benim davet ettiğim bir oyuncu milli takıma gelmezse ben onu Türkiye Ligi'nde oynatmam. Zaten oyuncular seçilirken de ona göre seçilecektir. Ama yine de ben gelmek istemiyorum diyen olursa, biz de ona göre yaptırım uygularız. Bir oyuncu milli takıma bir defa bile olsa, gelmezse o defter kapanır. Bizim kurallarımız, çizgilerimiz net olacak. Erkekler için de Yasemin Kadın Sitesilar için de bu geçerli. Tabi ki mazereti olanları dinleyeceğiz ama bizim isteğimiz sakat bile olsa oyuncunun gelip takımla birlikteyken tedavi olması, o havayı soluması.



'All Star öncesi açıklarız'



Antrenör konusuna açıklık getiren Başkan Türkoğlu, geç kalındığını kabul ederken, yakın zamanda ismi açıklayacaklarını söyledi



Milli Takım antrenörünü belirlemek için geç kalınmadı mı?



Biz buraya geleli 2 ay oldu. Mevcut bazı durumlarla karşı karşıya kaldık. Görüşmelerimizi sürekli gerçekleştiriyoruz. Sanırım All Star öncesi, bir açıklama yaparız. Geç kalındığı konusunda haklısın ama biz akan bir sürecin ortasında geldiğimiz için hemen görüşmeleri yapıp, karar vermek biraz zaman alıyor.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı gibi önemli bir göreviniz de sürüyor. TBF Başkanlığı da çok önemli. Bu yoğunluğun sizi yormasından korkmuyor musunuz?



Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevi benim için hepsinden önemli bir görev. Gurur verici, onur verici bir takdir. Kariyerimin son döneminde hep gelecek planlarımı yapan bir insan oldum. Yöneticiliği istediğimi, buna kendimi hazırladığımı sen de çok yakından biliyorsun. Şimdi buraya gelip, 'Aaa bu da çok zormuş' diyemem. Gerçekten isteyerek bu işe soyundum. Sayın Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bu süreçte bana inandı, çok destek oldu. Benim üzerime düşen, verilen bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirerek, güvenenleri mahcup etmemek. Zorlanacağımız zamanlar olacaktır ama Allah'a şükür bizi sevenlerin desteğiyle üstesinden geleceğiz.



"Yabancı sayısı değişebilir"



Başkan Hidayet Türkoğlu, yabancı kontenjanını da değerlendirirken, "Benim gönlümden geçen tabii ki Türkler'in sahada olması ama zaman lazım" dedi



Oyunculuğun son döneminde yabancı serbestliğine şiddetle karşıydınız. Yönetici olunca bakış açısı değişiyor mu? TBL'de sınırlama getirmeyi planlıyorsunuz ama Süper Lig'de artık bu kuraldan geri dönüş olmaz mı?



Olabilir. Ama sistematik bir şekilde olur. Sağlıklı bir planlama gerekiyor. Gelir gelmez, seneye 4 yabancı, 3 yabancı diyemiyorsunuz. Bunun kulüpler açısından sakıncaları var. En basitinden yapılan kontratlar var. Benim gönlümden geçen tabii ki Türkler'in sahada olması ama zaman lazım. Bunu TBL'den başlatma fikrimizin nedeni bir şeyi hazırlayıp üst tarafa sunmanın daha kolay olması. Mesela Ege Arar, Pertevniyal'de oynuyor, hazır hale geliyor. Geçen yıl aynı takımda oynayan Okben, Acıbadem'de oynayan Doğuş, bu sezon Süper Lig'de. Bunun için TBL'deki takım sayısını da artırmak lazım. Adana'da, Mersin'de, Denizli'de, Konya'da neden erkek takımları yok ya da neden kapandılar. Oradaki halkın da basketbolla diyalogunu koparmamamız lazım. Bunu yaparken de takımlarımıza maddi anlamda yol haritası çizmek istiyoruz. Geçmişte verilmiş bazı sözler nedeniyle yapılan yatırımlardan şimdi herkes şikayetçi. Bizim ilk kuralımız, tutamayacağımız sözleri vermemek.



Mali disiplin gelecek mi?



Onu düşünüyoruz. Bununla ilgili hukuki gereklilikler toparlanıyor. Kulüplere de bunu anlatıp, ortak hareket ederek, bir garanti altına almak istiyoruz. Çünkü ben kulüplerin, verilmiş sözler nedeniyle yaptıklarını söyledikleri harcamalar nedeniyle çekilmelerini, farklı illerde basketbolun bitmesini istemiyorum.



'Tekrar bir araya gelebiliriz'



Ekipte basketbolun çok içinden bir de Engin Özerhun vardı ama kısa sürede bir ayrılık yaşadınız, neden neydi? Yerine de basketbol geçmişi olmayan bir ismin getirilmesi eleştirildi.



Biz Engin Özerhun'un basketbol tecrübesinden daha fazla yararlanabileceğimizi düşündüğümüz için bu değişikliği yaptık ve ileride kendisiyle yeniden bir araya geleceğimize inanıyorum. Genel sekreterlik biraz daha kurumsal yapıyı bilen, o işlere daha hakim olmayı gerektiren bir pozisyon. Bu pozisyon için de istenen işlerde tecrübeli bir isim olan Serbülent Bey'i getirdik.



'Kim olduğumu hatırlatmam gerekecek'



Sevenler de sevmeyenler de olacak. Hele ki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğun için yaptığınız işten bağımsız, siyaseten de eleştirenler olacak. Buna hazır mısınız?



Ben artık bu çatışmaya girmiyorum. Beni ve ailemi çok gururlandıran bir görev vermiş sayın cumhurbaşkanı. Ben o görevi layıkıyla yapmaya çalışacağım. Birileri beni siyaseten vurmaya çalışacak. Buraya siyaseten geldiğimi düşününler olacak. Ama ben Hidayet Türkoğlu olarak buradayım. CV'mi arada bir hatırlatmam gerekecek sanırım. Burası fahri bir görev ve ben bu işi gerçekten çok isteyerek yapıyorum. Maksimum iki dönem kalacağım. Bu 8 yıl eder ve bence planları hayata geçirmek için yeterli bir süredir.



Turgay Demirel de uzun kalmam diyordu ama 23 sene başkanlık yaptı, aynı şey olur mu?



Kesinlikle olmaz. Ben her şeyi basketboldan kazandım ama hayatımın geri kalanının tamamını basketbola vermek istemiyorum, Sporun farklı yerlerine de yardımcı olmak istiyorum. Bunun için de en tecrübeli olduğum yerden başladım. Herkes bunu not alsın; 8 sene sonra ben bu görevi bırakmazsam gelip bana bunu sorsun. 8 yıl sonra bizden daha vizyoner bakabilecek isimler olacaktır. Sonrasında sporun farklı alanlarına da hizmet edebilirim.