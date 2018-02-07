Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hidayet Karaca ve İlhan İşbilen hakkında sıcak gelişme!

Hidayet Karaca ile İlhan İşbilen'in de arasında olduğu 7 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:55
Hidayet Karaca ve İlhan İşbilen hakkında sıcak gelişme!

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davası kapsamında esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski milletvekili İlhan İşbilen'in de arasında bulunduğu tutuklu 7 sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı sanıklar hakkındaki davanın ayrılmasını, yargılama sırasında ölen Cemal Uşak hakkındaki davanın ise düşürülmesini istedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde okunan belgelere karşı sanıklar ve avukatlarının görüşlerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Tutuklu sanıklar eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen ile Dilaver Azim, Ali Çelik (1972 doğumlu), Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı ve Alaeddin Kaya'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/1'inci maddesindeki "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", 312/1'inci maddesindeki "hükümeti yıkmaya teşebbüs" ve "anayasayı ihlal" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu ifade eden savcı, TCK'nın 44. maddesindeki, "İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır" hükmü uyarınca sanıkların, suçların en ağırı olan TCK'nın 309/1 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca "ağırlaştırılmış müebbet" hapis ile cezalandırılmalarını istedi.

Savcı Gümüş, aynı sanıkların "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3'er yıl 9'ar aydan 17 yıl 6'şar aya, "örgütlü şekilde suç gelirlerini aklamak" suçlarından da 7 yıl 6'şar aydan 24 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetlerini talep etti.

Tutuklu sanıklar hakkında "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından kamu davası açıldığını anımsatan Gümüş, Türkiye genelinde belirtilen suçları bizzat işleyen örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkında iddianamede belirtilen eylemlerle ilgili soruşturma ve yargılamaların sürdüğüne dikkati çekti.

TCK'daki, örgüt yöneticilerinin, örgüt çerçevesinde işlenen suçlardan da sorumlu tutulacaklarına ilişkin maddesinden sanıkların sorumlu tutulabilmeleri için mahkeme kararlarının kesinleşmesi gerektiğini belirten Gümüş, bu suçlara ilişkin yargılamaların sonuçlarının beklenmesi için sanıklar hakkındaki "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından açılan kamu davasının ayrılmasını istedi.

Savcı Gümüş, sanıkların tutukluluklarının devamı isteminde de bulundu.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYALARININ AYRILMASI TALEBİ

Sanıklardan, 25 Ağustos 2016'da öldüğü anlaşılan Cemal Uşak hakkındaki davanın düşürülmesini isteyen Gümüş, haklarında yakalama veya yokluğunda tutuklama kararı bulunan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile Osman Hilmi Özdil, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar'ın da arasında bulunduğu sanıklara "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasayı ihlal", "hükümeti yıkmaya teşebbüs", "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli zimmet", "suç gelirlerini aklamak" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından açılan kamu davalarının, yurt dışında ve kaçmakta olmaları ve savunmalarının ne zaman alınabileceğinin belli olmaması nedeniyle ayrılmasını talep etti.

.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:55
  1. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen
  2. FETÖ
  3. Hidayet Karaca
  4. İlhan İşbilen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hz. Nuh adını nereden aldı?
    1. Hz. Nuh adını nereden aldı?
    2. 1000 kişi emniyete geldi… Linç edilmek..
    3. İran devlet televizyonundan TSK'ya..
    4. FETÖ firarisi iş adamı sahte kimlikle..
    5. Türkiye'den Fransa'ya: Terör örgütüne..
    6. PTT Mesenger yerli değil mi? Şok iddia!
    7. Tekne suya gömüldü: 6 ölü...
    8. Bakın o ülkede ne yaptılar
    9. Arakanlı Müslümanları oraya topladılar!
    10. Mısır'dan küstah Türkiye çıkışı!
    11. Molla Hüseyin el-Buti ebediyete..
    12. Yerli messenger geliyor
    13. Almanya: Birlikte üzerinde çalışarak...
    14. İran'dan Türkiye yalanı!
    15. 'Yardımcı doçentlik' kanun teklifi..
    16. Para ve telefonlara dikkat!
    17. Tunus'ta askeri helikopter düştü!
    18. İstanbul'a büyük müjde! O mesafe 5..
    19. Kudüs için mücadele eden Erdoğan,..
    20. Suudiler'den yalanlama: Hariri'nin..
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    Hergün milyonlarca kişi tüketiyor, klozette üretiliyormuş!
    Hergün milyonlarca kişi tüketiyor, klozette üretiliyormuş!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...