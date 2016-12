Hiçbir ülke güvende değil

YENİ AKİT / ANKARA - AK Parti genel merkezinde düzenlenen 114’üncü ve yılın son Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Başbakan Yıldırım, AK Parti’nin kurulduğu ilk günden itibaren toplumun nabzını tuta tuta bugünlere geldiğini, bunu da istişareye verdiği önemle başardığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN BEKA MÜCADELESİ

Terörün insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu anlatan Yıldırım, “Terörle mücadele, Türkiye’nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye’nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz, terörün Türkiye’yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör ve şiddet, Türkiye’yi, demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdiremeyecek. Terör karşısında her zaman olduğu gibi millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, son terör dalgasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul ve Kayseri’de yaşanan saldırıların arkasından son olarak Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne yapılan alçakça suikast ve eş zamanlı olarak Berlin’de yaşan saldırılar, tüm dünya ülkeleri olarak terör saldırılarını doğru bir zeminde değerlendirme ihtiyacını ortaya koyuyor. Bütün bu saldırılar göstermektedir ki teröre karşı hiçbir ülke ‘Biz güvenliyiz’ diyemez. Terör, dünyanın başının belasıdır. O sebepten Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarını sadece Türkiye’nin meselesi olarak görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye’ye yerleşmiş olan terör örgütlerinin sadece Türkiye’yi tehdit ettiğine inananlar yanılırlar. Terör dünyanın ortak sorunudur… Sizin teröristiniz kötü, benim teröristim iyi anlayışı maalesef terörü bitirmeye değil, terörün daha da azmasına sebep olmaktadır.”

TÜRKİYE, VAHŞETE SESSİZ KALMADI

Yıldırım, Türkiye’nin güney sınırlarında yaşananlarla ilgili olarak da, “Güney sınırlarımızda maalesef ciddi bir kaos, otorite boşluğu var, adeta hükümet yok. Yanı başımızda, Halep’te yaşanan insanlık dramı bütün dünyanın gözünde cereyan ediyor. Halep’te yaşananlara ne yazık ki dünya yine sessiz, sağır, dilsiz. Ancak Türkiye her şartta, her zorluğa rağmen, her zaman olduğu gibi bu insanlık dramına, bu vahşete sessiz, kayıtsız kalmadı” ifadelerini kullandı.

HALEP’TEN 40 BİN SİVİL NAKLEDİLDİ

STK’lar, Kızılay ve AFAD’ın gecikmeden Halep’teki mazlum, masum, mağdur insanlara yardım elini uzattığına değinen Yıldırım, şöyle devam etti: “Yine parti teşkilatlarımız, belediyeler yardımları ulaştırmada seferber oldu. Rusya ile İran’la çok yoğun görüşmeler yaptık ve arkasından ateşkesin gerçekleşmesini sağladık. Sivillerin Halep’ten tahliyesini başlattık. Bugüne kadar 40 bin civarında sivil, ateşin içinden alınarak daha emniyetli bölgelere nakledilmiş durumda. Bu kolay olmadı. Maalesef bölgede savaşın bitmesini istemeyen, adeta bu işi bir sektör haline getirmiş unsurlar her fırsatta barışa kurşun sıkmak için gereken her türlü çabayı da gösterdiler.”

Başbakan Yıldırım tahliyeler için çalışmaların bitmediğini, her an devam ettiğini belirterek, “Mazlumların, masumların yarasını sarmak, onların can güvenliğini sağlamak için Türkiye olarak başından beri her türlü fedakârlığı yapıyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Bize ‘aferin’ diyenlerin methiyesine ihtiyacımız yok. Biz inancımızın, insanlığın gereğini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ANAYASA TASARISI BİZDEN ÇIKTI”

Konuşmasında Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Yıldırım, “Şimdi artık iş Meclis’te, bizden çıktı. AK Parti grubu olarak biz 316 imzayla teklifimizi verdik. AK Parti’de ‘Efendim, filan imzalayacak, filan imzalamayacak’ diye bir sürü tezviratlar çıkardılar, bir kez daha tuş oldular. AK Parti üzerine hesap yapanlar, sonunda kendileri mosmor olur” şeklinde konuştu.