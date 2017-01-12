Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 47. Genel Kurul Toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıda oy kullanma işleme geçildi. TÜSİAD'ın yeni başkanı olması beklenen Erol Bilecik oy kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hiçbir görevin zor olmadığını söyleyen Bilecik, “TÜSİAD tarafında yeni bir yönetim seçimler sonucu gelmiş olacak hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Bilecik şunları kaydetti:



“Çok güzel bir gün Türkiye'nin mutelif dalgalandığı bir dönem var ama eminim bu günleri bu anlamda aşacak çok nedenimiz var. Öncelikle TÜSİAD tarafında yeni bir yönetim seçimler sonucu gelmiş olacak, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve bundan sonraki bütün dönemlerde Türkiye'nin daha refah daha aydınlık daha geleceğe dönük olarak gerçekten güzel günler geçireceğine dair en ufak bir şüphem ve kaygım yok. Hiçbir görev gerçekten zor değildir"



