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Hiç düşündünüz mü? Öldüğümüzde Facebook hesabımız ne olur?

En çok kullanılan sosyal medya Facebook, hesap sahipleri öldükten sonra, hayatta iken varis kıldıkları kişinin hesap üzerinde bazı değişiklikler yapmasına imkan vermekle birlikte, ne bu kişinin ne de bir aile üyesinin hesaba giriş yaparak özel mesajları okumalarına ya da herhangi bir değişiklik yapmalarına izin vermez.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:08
Hiç düşündünüz mü? Öldüğümüzde Facebook hesabımız ne olur?

Öldüğünüzde aile üyeleriniz Facebook mesajlarınızı okuyabilmeliler mi? Facebook bugün yayınlanan ‘Zor Sorular’ serisindeki bir gönderide neden buna izin vermediğini açıkladı.

Facebook her soruya cevabı olmadığını itiraf ediyor fakat, bazı sorunlara ‘Anılan Profiller’ ve ‘Hesap Varisi’ olarak adlandırdığı başlıklar altında geliştirdiği gayet yerinde çözümler sunuyor. Facebook vefat ettiğiniz konusunda bilgilendirildiğinde, profilinizin üzerinde bulunan resminizin üzerinde ‘Hatırlıyoruz’ mesajını görüntüler ve hesabınıza kimse giremez.

Hesap varisi, hesap ayarlarınızda belirleyeceğiniz bir kişi olacaktır. Fakat bu kişiler, profiliniz ‘Anılan Profil’ statüsüne gelene kadar bilgilendirilmezler. Hesap varisi, profilinizin üzerine bir mesaj bırakabilir, profil resminizi değiştirebilir, arkadaşlarınızın sorularına cevap yazabilir ya da hesabınızı dondurabilirler. Fakat Facebook’un yaptığı açıklamaya göre hesabınıza giremez, gönderilerinizi silemez ya da değiştiremez, arkadaşlarınızı silemez ve mesajlarınızı okuyamazlar.

Facebook benzer olarak ailelerin ya da başkalarının da siz öldükten sonra hesabınıza girmesine müsaade etmiyor. Nedeni ise iki kişi arasında geçen özel konuşmaların, özel olarak kalması beklentisiyle yapıldığı düşüncesinden hareket edilmesi.

Facebook aynı zamanda sevdiğiniz kişinin kaybından ötürü yaşanan olumsuz etkiyi azaltmak için artık duvarına mesaj yazmak suretiyle gönderilen doğum günü mesajlarını iletmiyor. Bununla birlikte acılarını paylaşmak isteyenler için çok sayıda emoji bulunuyor. Facebook’un ‘Bu Günde’ özelliği ve diğerleri, kişinin hayatta olduğu dönemlerdeki mesajları açığa çıkarabilir. Böylece beklenmedik şekilde o kişinin ölümünü aklınıza getirmek, üzerinde düşünmek zorunda bırakır.

Önemli olan şey şu ki Facebook en azından bu sorunlar hakkında düşünüyor ve konuşuyor. 2 milyarlık kullanıcısıyla Facebook günümüzde hayatımızın her safhasını etkileyen yaygın bir araç haline dönüşmüş durumda. Facebook’tan Chris Cox şöyle diyor: “Firmanın her bölümünde derin bir sorumluluk duygusu hakim. Ürünün nasıl kullanıldığının çok daha iyi anlamamızı sağlayacak ölçütlere tabi tutuluyoruz.”

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:08
  1. Facebook
  2. Öldüğümüzde Facebook hesabımız
  3. Öldüğümüzde Facebook
  • Kabir hesap ve şifren yoksa yandın zatenKabir hesap ve şifren yoksa yandın zaten37 dk önce
    Kullanıcı adı ve şifreyi bildikten sonra aynen sahibi gibi kullanabilirsin. Çok mu lazımdı, adam gitsin kabirdeki hesabını versin ne feyizbuk hesabı?
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