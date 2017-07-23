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Hiç böyle koşan tavşan gördünüz mü?

Kutup tavşanı kurtlardan canını kurtarmak için kaçıyor

23 Temmuz 2017 Pazar 17:24
Hiç böyle koşan tavşan gördünüz mü?

 Kutuplar ve dağlık bölgelerin koşullarına adapte olmuş bir tavşan türüdür. Çöl bölgelerinden kutuplara kadar dünyanın her bölgesine uygun mutasyonlar geliştirerek yaşayabilen hayvanlardır. Kutup tavşanları da bunun en güzel örneğidir.

   Yetişkin tavşanlar kolayca ayırt edilebilir,ama kolayca yakalanmaktan uzaktırlar.Saatte 64 km hızka koşabilirler. Onlardan birini yakalamak için kurtlar ekip halinde calışıyor.iclerinden biri tavşanın kuyrugunu ısıracak kadar ona yaklaşıyor;ama tavşan yönünü bir anda değiştirebilir, eger yön degiştirmeye ve kacmaya devam edebilirse,nihayetinde onlardan daha çok dayanabilir.Sonunda kacmayı başarıyor,Sürünün tamamı sıradaki tavşanın peşine düşüyor. sayıları çoğaldıkça lider kurtlar tempoyu koruyor.Digerleri her iki tarafta koşuyor ki tavşan yön değiştiremesin.Sürünün tamamı için ufak bir ödül olsa da hayatlarını devam ettirmeleri için büyük bir ödül olsa gerek.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:24
  1. kutup tavşanı
  2. kurtlar
  3. avlanma
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