Hibe desteğiyle atölyeden fabrikaya

Malatya'da, döküm ustası Asım ve Besim Ayazgil kardeşler, hibe destekleriyle işlerini büyüterek rezistans üreten fabrika kurdu.

Asım ve kardeşi Besim Ayazgil, 1942 yılında babasının açtığı döküm atölyesinde çırak olarak mesleğe başladı. Kendilerini bu alanda geliştiren ancak sermaye yetersizliği nedeniyle işlerini büyütemeyen Ayazgil kardeşler, daha sonra 2011 yılında Fırat Kalkınma Ajansına (FKA) hibe desteği almak için başvurdu.

350 bin lira hibe desteği alarak Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika kuran Ayazgil kardeşler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden de yararlanarak 75 kişinin istihdam edildiği fabrika kurdu.

Fabrikanın sahiplerinden Asım Ayazgil, yaptığı açıklamada, baba mesleğini en iyi şekilde sürdürmeye gayret ettiklerini belirterek, yaklaşık 40 yıldır sektörde alın teri döktüklerini söyledi.

Döküm atölyesinde alt yapı malzemeleri yaptıklarını daha sonra otomatik kalıplama sistemi kurduklarını anlatan Ayazgil, katma değeri yüksek ürünlere yönelerek rezistans üretmeye başladıklarını ifade etti.

Ayazgil, daha çok ihracat yapabilecekleri ürünlerin üretimini tercih ettiklerini, bu kapsamda KKTC, Azerbaycan, Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan, Sudan, Polonya, Cezayir ve Sudan gibi ülkelere rezistans ihraç ettiklerini kaydetti.

"KOSGEB, Ar-Ge, inovasyon destekleri olmazsa işin geliştirilmesi çok zor"

Atölyeyi büyütmeye 30 yıl önce karar verdiklerini ancak sermaye yetersizliğinden dolayı yapamadıklarına dikkati çeken Ayazgil, "Fırat Kalkınma Ajansından destek alarak elektrikli ocak yapımına geçtik. Ocak üretimine geçince kendimizi OSB'de bulduk. 350 bin liralık hibe desteğiyle büyüdük. Hibe ve kredilerle işimizi geliştirdik. KOSGEB, Ar-Ge, inovasyon destekleri olmazsa işin geliştirilmesi çok zor. Fırat Kalkınma Ajansından destek almadan önce 5 kişiydik şimdi yaklaşık 75 kişiye istihdam sağlıyoruz" diye konuştu.

Ayazgil, KOSGEB'ten aldıkları inovasyon desteğiyle geliştirdiklerini "Alüminyum Katkılı Demir Döküm Malzemesi" isimli ürünlerine 5 yıl önce patent aldıklarını anlatarak, yaklaşık 20 ülkeye bu malzemeyi ihraç ettiklerini dile getirdi.

Ürün hakkında bilgi veren Ayazgil, şöyle devam etti:

"KOSGEB'in Ar-Ge proje desteğiyle yaklaşık 6 ayda bu ısıtıcıyı yaptık. Isıtıcı 500 vatlık enerjiyle yaklaşık 500 dereceye kadar ısısı çıkıyor. Alüminyum kullanarak, ısının artmasını ve daha hızlı yayılmasını sağladık. Eskiden 500 Wattlık enerjiyle 250 derece ısıya zor ulaşıyordu, yaptığımız yeniliklerde 500 dereceye kadar ısı alıyoruz. Yüzde yüz verimlilik aldık. Bu malzeme bütün ısıtma sistemlerinde, binaların ısıtma sistemleri, çimento fabrikaları gibi birçok alanda kullanılıyor"

"Gizli rezistansı yapmak istiyoruz"

Malatya'nın cazibe merkezleri arasına alınmasının kendilerini yeni bir yatırım hamlesi yapmaya teşvik ettiğini vurgulayan Ayazgil, "Şimdi cazibe merkezleri kapsamında destek almak için başvuruda bulunduk. Oradan da bize destek gelirse Türkiye'de yapılmayan bir ürünü gizli rezistansı yapmak istiyoruz. Bu aslında dünyada yapılmayan bir ürün, sadece Çin'de yapılıyor. Şimdi bu ürünü Malatya'da üreterek, tüm dünyaya satmayı amaçlıyoruz. Başvurduğumuz desteği alırsak 60 ülkeye ihracat yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KOSGEB Malaya İl Müdürü Murat Seki ise kurumlarının KOBİ ve girişimcilere destek veren bir kurum olduğunu anımsattı.

Girişimci ve KOBİ'lere Ar-Ge desteği vererek önemli bir işlevi yerine getirdiklerini aktaran Seki, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkarılması, bunların yurt içi ve yurt dışı pazarında müşterilere ulaştırılması açısından projelere katkıda bulunduklarını kaydetti.

Seki, "Bu firmamızın Ar-Ge desteği tamamlandı, daha sonra kendilerine tekno pazar desteği sağlayacağız. Bu inovatif ürünün yurt dışında pazarlanması için kendisine yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.