HGS'si olmayan araca HGS cezası yolladılar

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Otomobilinde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kaydı olmadığı halde 346 TL ihlal cezası gelen Ercan Erdoğan, “Belki arabam kendine kendine gidip gelmiştir” diyerek gelen ceza karşısında hayretini dile getirdi.
04 Temmuz 2017 Salı 14:34
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:34
Ercan Erdoğan
hgs
ceza
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