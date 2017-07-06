Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HGS cezaları araç sahiplerine gönderildi

PTT AŞ tarafından 2016'da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 tebligat düzenlenerek araç sahiplerine gönderildiği açıklandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:03
HGS cezaları araç sahiplerine gönderildi

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğunda olan ücretli otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçiş yapan ve 15 günlük yasal süre içinde HGS ürünü almayan ya da bakiyesini yeterli seviyeye getirmeyen araç sahiplerine giriş-çıkış yaptıkları iki istasyon arasındaki ücrete göre Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince cezai işlem uygulandığı anımsatılarak, geçen yıl HGS gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 tebligat düzenlenerek araç sahiplerine gönderildiği ifade edildi.

Araç sahiplerinin, idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesi halinde geçiş ücreti hariç 10 kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanabileceklerine işaret edilen açıklamada, PTT merkez ve şubelerinden tebligatla ödeme yapılabildiği vurgulandı.

Açıklamada, 2016'da ihlalli geçiş yapan araç sahiplerinin eline ulaşan HGS ihlali geçiş ceza tebligatlarına itirazları olması durumunda 0 850 460 60 60 numaralı HGS Çağrı Merkezi’ni aramaları, [email protected] adresine mail atmaları veya 0312 801 04 04 - 0312 801 05 05 - 0312 801 06 06 numaralı fakslara itirazlarını bildirmeleri gerektiği vurgulanarak, itirazların KGM tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde düzeltme işlemi yapılacağı belirtildi.

Araç sahiplerinin hgsmusteri.ptt.gov.tr resmi adresinden HGS Müşteri Hizmetleri'ne üye oldukları takdirde geçiş, bakiye ve ihlal bilgilerini ayrıntılı öğrenebileceklerine yer verilen açıklamada, böylece bundan sonraki geçişlerinde cezai durumların önüne geçebileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:03
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
    1. 3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
    2. Bakan Çelik: Elimizin tersiyle iteriz
    3. Diyanet, 15 Temmuz şehitleri için özel..
    4. Amerika'lı diplomat Suriye..
    5. Amerika ve AB'den Kıbrıs..
    6. Bakanlık açıklama yaptı: Sakın..
    7. Diyanet, boşalan hac kontenjanlarının..
    8. Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması..
    9. Güneş'ten Adriano açıklaması:..
    10. Yıkılan 200 yıllık çam ağacı oraya..
    11. İki dev bir oldu köylere 4.5G yolda
    12. Korkmaz NBA'de ilk maçına çıktı!
    13. Bayılacaksınız! 30 bin liraya muhteşem..
    14. İşte zamlı maaşların yatacağı tarih!
    15. Ülke karıştı! Türkler sokağa çıkamıyor
    16. Diego Armando Maradona'ya fahri..
    17. Manisa 3.6 şiddetinde deprem ile..
    18. Elektrik tellerinde asılı olarak..
    19. Eli silahlı on kişi vahşice bir adama..
    20. Pepe: Beşiktaş'a kupalar kazanmaya..
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı