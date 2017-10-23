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Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle

Bağımsızlık hayaliyle referandum düzenleyerek bölgedeki gerginliği tırmandıran Barzani yönetimi, Rusları yanına çekmeye çalışıyor.

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:52
Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle

Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık amacıyla düzenlenen sözde referandumdan sonra Barzani yönetimi köşeye sıkıştı. Hava sahalarının kapatılması, sınır kapılarının kapatılması gibi yaptırımlardan sonra iyice zora giren Barzani, yönetimde de büyük sıkıntılar yaşıyor.

PUTİN HAYRANLIĞI ÇIKTI

Muhalefet tarafından istifası istenen Barzani'ye destek olan vatandaşların düzenlediği protesto gösterisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarını taşıdı.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 11:52
  1. Irak
  2. Vladimir Putin
  3. Rusya

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