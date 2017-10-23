Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle
Bağımsızlık hayaliyle referandum düzenleyerek bölgedeki gerginliği tırmandıran Barzani yönetimi, Rusları yanına çekmeye çalışıyor.23 Ekim 2017 Pazartesi 11:52
Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık amacıyla düzenlenen sözde referandumdan sonra Barzani yönetimi köşeye sıkıştı. Hava sahalarının kapatılması, sınır kapılarının kapatılması gibi yaptırımlardan sonra iyice zora giren Barzani, yönetimde de büyük sıkıntılar yaşıyor.
PUTİN HAYRANLIĞI ÇIKTI
Muhalefet tarafından istifası istenen Barzani'ye destek olan vatandaşların düzenlediği protesto gösterisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarını taşıdı.