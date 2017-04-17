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Hezimet yaklaşıyor! Son ankette tepe taklak oldu!

Bugün duyurulan ankete göre, Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Macron, Le Pen, Fillon ve Melenchon yüzde 22 ila yüzde 18 bandına sıkıştı. Kesin gözüyle bakılan ikinci turda Macron ve Le Pen'in yarışması halinde ırkçı aday Le Pen hezimet yaşayacak. Fillon-Le Pen eşleşmesinde de durum değişmeyecek. Ülkede Mart sonunda yapılan anketlerde seçmenin yüzde 40'ının kararsız olduğunu gösteriyordu.

Hezimet yaklaşıyor! Son ankette tepe taklak oldu!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 22:58

Fransa, bu hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandık başına gidiyor. Kampanyalarına son sürat devam eden adaylar, artık son kozlarını oynuyor. bugün son dakika gelişmesi olarak duyurulan yeni anketlere göre, kendini merkezde tanımlayan bağımsız aday Emmanuel Macron ilk turu yüzde 22 ile kıl payı alacak.

Irkçı Marine Le Pen oy kaybetmeyi sürdürüyor, son ankette oran bir puan daha düştü ve yüzde 22'ye geriledi.


Başı skandallardan kurtulmayan François Fillon ise bir puan yükselişle yüzde 21'i gördü.


Son haftalarda atağa kalkan Jean-Luc Melenchon ise yüzde 18'e ulaştı. Melenchon'a destek, birkaç hafta önce yüzde 10'larda seyrediyordu.

Fransa'da ilk turda hiçbir adayın yüzde elli oranına ulaşması beklenmiyor, ilk iki sırayı alan adaylar Mayıs ayındaki ikinci turda yarışacak.

Le Pen ikinci turda kaybediyor

Son ankete göre, ikinci tura Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in kalması halinde sonuç yüzde 64'e yüzde 36 olarak Macron lehine çıkacak.

Muhtemel bir Fillon-Le Pen rekabetinde ise ırkçı aday yüzde 40 ile seçimi kaybedecek.

Macron dengeleri değiştirdi

Geçmişte sosyalist hükümette ekonomi bakanlığı yapan Macron'a birkaç ay önce fazla şans tanınmıyordu ancak kampanya sürecinde durum değişti. Öyle ki, eski başbakan Manuel Valls kendi partisinin adayı Benoit Hamon yerine Macron'a desteğini açıkladı.

Aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon ise, yakaladığı büyük çıkışla son günlerin gözdesi durumunda. Özellikle televizyon tartışmalarındaki performansıyla birçok seçmeni ikna etmeyi başardı.

François Fillon, kampanya döneminde yıllar boyunca eşine usulsüz maaş verdirdiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Merkez sağın adayı, skandala rağmen yarışın içinde tutundu.

Son ankete göre de, dört adayın oy oranı birbirine çok yakın. Kaybeden tek aday ise, haftalar önce yüzde 27'leri gören Marine Le Pen.

 
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