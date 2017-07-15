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Hezimet Rus kameralarına yansıdı!

Rejim güçleri, başkent Şam'ın Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine hava saldırısı düzenledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:33
Hezimet Rus kameralarına yansıdı!

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçleri, "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan, muhaliflerin kontrolündeki Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine yoğun hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısından sonra çıkan çatışmalar Rus kamerasıa yansıdı.. Çatışmlar oldukça şiddetli ve yakın mesafede gerçekleşmekte. 

Esed'in askerlerinin ağır darbe aldığı o görüntüler; 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:33
  1. COBAR
  2. çatışma
  3. muhalifler
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