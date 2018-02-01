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Heykeltıraş CHP Genel merkezi önünde kendisini yakmaya çalıştı

Heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünden kendisini yakmaya çalıştı. Genel merkez önündeki korumaların müdahalesi sonrasında Ragıp Çiçen durduruldu. Çiçen’in arabasında tüp ve yanıcı madde görüldü.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:58
Heykeltıraş CHP Genel merkezi önünde kendisini yakmaya çalıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştirmek için; kendisini yakmaya çalışan bir eylemciye "Git kendini Saray'ın önünde yak" çağrısında bulunmuştu.

TİNERİ ALIP CHP'YE GİTTİ
Kendini yakmak isteyen işçinin medyada haber olmadığını da savunan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu sözlerinden sonra; CHP yüzünden iflas ettiğini söyleyen heykeltıraş Ragıp Çiçen bir şişe tinerle CHP Genel Merkezi'nin önüne gitti.

Kendini yakmaya çalışan Çiçen'e hemen müdahele edildi.

12,5 MİLYON TL'LİK ZARAR
CHP'nin yaptırdığı heykellerin parasını ödemediğini, bu yüzden de 220 kişinin çalıştığı atolyesini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Çiçen, 12,5 milyon TL'lik zararda olduğunu söylemişti.

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 15:58
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. heykel
  • Taha DoğanTaha Doğan15 dk önce
    Allah CHP lilere hidayet versin.
  • HaticeHatice19 dk önce
    Chp nin isi gucu heykel ist,avcilar belediyesi masallah kultur merkezinin bahcesini heykellerle doldurmus neyse chp nin adamin kendini yakmasi umrunda bile olmaz yazik degilmi kimbilir ne durumdaki kendini yakmaya kadar gitmis
  • Put isindeysen Put isindeysen 20 dk önce
    Put işini yapıyorsanızparanida put perestlerden alman gerek..Hem CHP bin önünde yakmak iyi fikir
  • sukrusukru22 dk önce
    Helvadanda değilki bu put bir işe yarasın.Yenilmez içilmez anca karşısına geçip mal mal bakarsın işte.
  • Metin YükselMetin Yüksel24 dk önce
    cumhuriyet tarihi boyunce chp heykelden baska memlekete yapmadi
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 50 dk önce
    Eeeeee bu adama ne dedi keMAL? Burda olmaz gel evimin önünde kendini yak mı dedi? Daha önce saray önünde yak demişti ya!!!!!
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    chp heykelden anlar....
  • BurakBurak1 sa önce
    Chp nin o heykelleri put olarak yaptırdığını bilseydin ücretini ödemeyeceklerini de tahmin ederdin.. heyhat!
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