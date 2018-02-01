Heykeltıraş CHP Genel merkezi önünde kendisini yakmaya çalıştı
Heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünden kendisini yakmaya çalıştı. Genel merkez önündeki korumaların müdahalesi sonrasında Ragıp Çiçen durduruldu. Çiçen’in arabasında tüp ve yanıcı madde görüldü.01 Şubat 2018 Perşembe 15:58
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştirmek için; kendisini yakmaya çalışan bir eylemciye "Git kendini Saray'ın önünde yak" çağrısında bulunmuştu.
TİNERİ ALIP CHP'YE GİTTİ
Kendini yakmak isteyen işçinin medyada haber olmadığını da savunan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu sözlerinden sonra; CHP yüzünden iflas ettiğini söyleyen heykeltıraş Ragıp Çiçen bir şişe tinerle CHP Genel Merkezi'nin önüne gitti.
Kendini yakmaya çalışan Çiçen'e hemen müdahele edildi.
12,5 MİLYON TL'LİK ZARAR
CHP'nin yaptırdığı heykellerin parasını ödemediğini, bu yüzden de 220 kişinin çalıştığı atolyesini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Çiçen, 12,5 milyon TL'lik zararda olduğunu söylemişti.