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Heykelci parti bundan da rahatsız oldu

Kanal İstanbul projesinin çevresel felaketlere neden olacağını savunan CHP'liler, İmar Kanunu'na eklenen "su yolu" tanımının iptalini istemişti.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:13
Heykelci parti bundan da rahatsız oldu

Kanal İstanbul projesinin Trakya ve İstanbul'da çevresel felaketlere neden olacağını savunan CHP'liler, İmar Kanunu'na eklenen "su yolu" tanımının iptalini istemişti.

2011'den bu yana konuşulan "Çılgın proje: Kanal İstanbul" hayata geçiyor. Güzergâh belli oldu. Sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

Projeye ilişkin bir gelişme daha yaşandı. İmar Kanunu'na 2016 yılında Kanal İstanbul için "su yolu" tanımı eklenmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile Özgür Özel'in önderliğindeki 125 milletvekilinin, Kanal İstanbul'un güzergahını "su yolu" olarak tanımlayan bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

"FELAKETE NEDEN OLACAK"

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda AYM, başvuru dilekçesinde Trakya'daki ekosistemin bozulacağının ve İstanbul'da kentsel felaket yaşanacağının savunulduğunu hatırlattı.

KAMU YARARINA AYKIRI BİR YÖNÜ YOK

Yüksek Mahkeme, başvuruyu "oy birliğiyle" reddederken, "Su yolunu tanımlama, unsurlarını belirleme yetkisinin kanun koyucuya ait olduğunu; su yollarına kanuni bir statü kazandırmanın kamu yararına aykırı bir yönü olmadığını" belirtti.

AYM, "su yolunun" planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu iddiasıyla imar planının iptali istemiyle idare yargı mercilerinde dava açılmasında ise herhangi bir engel bulunmadığını da ekledi.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:13
  1. CHP
  2. Kanal İstanbul
  • Ömer GençÖmer Genç12 dk önce
    Ekonomik zenginlik adamlar için felaket.Birisi arasıra bunların ilk dönemlerinde halka neleri reva gördüklerini anlatması lazım.
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