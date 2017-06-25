Heyelanın yuttuğu köyden 24 ceset çıkarıldı

Çin'in Sıçuan eyaletindeki bir köyü yutan heyelandan kara haberler geliyor. Dev kayalar ve toprak kütlesinin altındaki köyün enkazından şimdiye kadar 24 ceset çıkarıldı. Resmi yetkililer, halihazırda en az 109 köylünün kayıp olduğunu bildiriyor. Çıkarılan cesetlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Binlerce kurtarma ekibi ve iş makinelerinin kayaları kaldırmaya çalıştığı Xinmo köyünde, enkaz arama köpekleri de kullanılıyor. Yağan şiddetli yağmur, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor.

Dün yerel saatle sabah 06.00'da gerçekleşen heyelanın üstünden neredeyse bir buçuk gün geçti, halen enkazdan canlı çıkma ihtimali az da olsa bulunuyor. Tibet bölgesine yakın Maoxian şehrine bağlı Xinmo'daki 46 evin tümü enkaz altında.

Yeni heyelan riski var

Reuters haber ajansının servis ettiği bir fotoğrafta, yakınlarını kaybeden bir kadının ağladığı görülüyor. Felaketten kurtulan iki aylık bebek ile anne babası, hastanede tedavi görüyor. Babanın verdiği bilgiye göre, bebeğin ağlamasıyla uyandılar ve duydukları büyük gürültüyle evden dışarı fırlayarak canlarını kurtardılar.

Reuters, bir nehri tıkayan ve yolu da kapatan dev heyelanın gerçekleştiği yeni toprak kaymalarının olabileceğini bildiriyor.

Korkudan birlikte uyuyorlar

Xinmo'ya yakın başka bir köyde yaşayan Zhang Xiaohong kadın, geceleri heyelan korkusuyla tüm köylülerin birlikte uyuduğunu aktardı. Sıçuan'daki son büyük felaket, 2008 yılında meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremdi. Wenchuan merkezli depremde 70 bin insan yaşamını yitirmişti.