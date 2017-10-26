Heyecansız bir polisiye

Metin Erksan’ın 1954 yapımı siyah-beyaz uyarlamasında **Turan Seyfioğlu** tarafından canlandırılan Cingöz Recai, beyazperdede esas bilinirliğini 1969 yapımı Safa Önal filminde, **Ayhan Işık’ın** canlandırmasıdır.2017 Onur Ünlü yapımı olan Cingöz Recai Filmi jön olarak Kenan İmirzalı oğlunu tercih etmiştir.

**Kenan İmirzalıoğlu** oyunculukta kendini yenileyememiş, belli kalıpların dışına çıkamamış bir aktör olarak algılanmaktadır. İmirzalıoğlu için yapılacak en önemli eleştiri özgün olmaması üzerine artılar koyamamasıdır.İmirzalıoğlu ayrıca "filmlerinde gülüyor mu ağlıyor mu belli değil" türünden tenkitler almaktadır.

Deli Yürek adlı dizi ile oyunculuk serüveni başlayan Kenan İmirzalıoğlu mahallenin delikanlısı veya kabadayı rollerinin ötesine geçememiş; ne bir aşk adamını ne bir idealist öğretmeni ne de bir komedyeni rol olabilirmiştir. Sonraki dizilerine baktığımızda Alaca Karanlık, Acı Hayat, Ezel, Kara Dayı'da hep adaletsiz ama güçlü kimselerle çarpışan, bu çerçevede yumruğunu kullanan kahramanlara hayat veren İmirzalıoğlu filmlerinde de kaba kuvvet kullanan ve jest ile mimikleri anlaşılamayan bir imaj vermektedir. Kenan İmirzalıoğlu'nu başarıya taşıyan en önemli etkenlerden biri senaryo kalitesi ve kurgu kalitesi olmuştur keza Cingöz Recai filminde de bunu gözlemlemek çok güç değildir.

Kenan İmirzalıoğlu'na Peyami Sefa'nın Cingöz Recai kitabından uyarlanan filmin ana karakterini canlandırtmak tarihi bir hatadır.Cingöz Recai karakteri mafya tavırları olan sert bir karakter değil bilakis cesur, yakışıklı, kurnaz, soğukkanlı, cingöz, kibar görgülü, tahsilli, ve cömert bir hırsızdı. Haksız yolla servet sahibi olmuş zenginlerden paralarını alaylı bir şekilde çalar, elde ettiklerini muhtaç kimselere dağıtır. İmirzalıoğlu ile yapılan Cingöz Recai ruhsuz bir film olmakla birlikte popüler sinemamıza polisiye türünü kazandırabilmek adına önemliydi.2017 yapımlı Cingöz Recai, biraz yabancılık çektiğim aynı zamanda görsel açıdan şatafatlı bir film. Rahmetli Ayhan Işık Cingöz Recai karakterine o dönemin şartları ve imkanlarına rağmen çok başarılı ve doğal bir şekilde hayat vermişti, benzer beceriyi Kenan İmirzalıoğlu gibi birinden beklemek hayalperestlikten öteye geçemez.

Latif Bozdoğan

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