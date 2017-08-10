“Heyecanlı ve çekişmeli bir lig olacak”

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Boluspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Giresunspor karşılaşması için antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fuat Çapa, geçen sene ile bu sene arasında çok büyük fark gözlemlediklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz dönem bu haftalarda daha çok ne yaparız, ne ederiz düşüncesi vardı. Ama geçen seneden bir iskeletimiz olduğu için bu sene biraz daha rahat ve istediğimiz şekilde çalışmaları gerçekleştirdik. Yeni gelen arkadaşlarımız çabuk uyum sağladılar. Hazırlık döneminde oynadığımız maçlarla da eksiklerimizi gördük. Onları da gidermek için başkanımız ve yönetimimiz görüşmelerini devam ettiriyorlar” dedi.

“Transfer yapacağız”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çapa, yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Hem yönetimin hem de bizim yapmış olduğumuz tespitle 1 veya 2 tane daha transfer yapmakta hem fikir olduk. Bu çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz sezonla bu sezona kağıt üzerinde baktığımızda çok heyecanlı ve özellikli bir lig olacak diye düşünüyorum. Çünkü geçen sezon lige başlarken şampiyonluk adayı yada ilk 2 adayı 4-5 iken bu sezon sayı 9-10’a arttı. Bu da ligin ne kadar heyecanlı ve çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Önemli olan hem iyi gittiği dönemlerde hem tökezlendiği dönemlerde vizyondan, hedeften şaşmadan devam etmek. Çünkü sezon uzun bir maraton.”