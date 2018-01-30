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Heyecanlandıran konvoy! Gece saatlerinde...

Suriye'ye doğru geçen dev Türk askeri konvoyu, Halep ve İdlib arasında görüntülendi.

30 Ocak 2018 Salı 09:05
Heyecanlandıran konvoy! Gece saatlerinde...

08.40 : TSK, bu sabah yaptığı açıklamayla Zeytin Dalı harekâtında 649 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

07.55 : Terör örgütünün medya hesapları, yayınladıkları görüntülerle Raco çevresindeki tepelerin kontrolünü kaybettiklerini doğruladı. Raco bölgesinde Özgür SuriyeOrdusu (ÖSO) tarafından ele geçirilen Mamal Uşağı köyünden de ilk fotoğraf yayınlandı.

07.40 : Savaş uçakları, gece saatlerinde Kilis'in karşısında ve Cinderes bölgesinde hava saldırıları düzenledi.

07.30 : Türk ordusu, Buseyra Dağı'nın alınmasından sonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef alıyor. Gece saatlerinde tepeden yoğun top sesleri geldi.

07.20 : Zeytin Dalı harekâtında neredeyse her an sıcak bir gelişme yaşanırken, akşam saatlerinde büyük bir TSK konvoyu Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Konvoyun ilerlediği nokta, İdlib'e bağlı El Eys. Tanklar ve zırhlı araçların yer aldığı Türk konvoyu, El Atarib kasabası civarında görüntülendi.

07.10 :Pentagon Sözcüsü  Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, "Afrin'de faaliyet gösteren gruplarla çalışmıyoruz. Türk kuvvetleriyle çatışan oradaki grupların koalisyon ile hiçbir ilgileri yok. Oradaki tek odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi'nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardır" dedi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının on birinci gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.
 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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