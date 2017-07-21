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Mustafa Cengiz: Gelirsem Sneijder'i geri getiririm

Galatasaray’ın 2018’deki kongresi için şimdiden başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek yönetimi yerden yere vurarak, “Böyle bir cesaretleri yok ama eğer bugün istifa kararı alsalar ve biz yönetime gelirsek, Sneijder’i geri getiririm. Sniejder gelir, takımda başka kelleler gider.” dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 20:32
Mustafa Cengiz: Gelirsem Sneijder'i geri getiririm

Galatasaray'da 2018 seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, “Sneijder giderken, Başkan Dursun Özbek’in yüzüne ‘Tudor ile 1 yıl daha çalışacağıma 4.5 milyon eurodan vazgeçerim’ dedi ve öyle gitti. Böyle bir cesaretleri yok ama eğer bugün istifa kararı alsalar ve biz yönetime gelsek, Sneijder’i geri getiririm. Sniejder gelir, takımda başka kelleler gider. Sneijder ücretini indirmeye de razıydı” diye konuştu.

"BAŞKANA SMS ATTIM AMA…"

Galatasaray’ın sahada ‘kafası kesik tavuk sistemi’ ile oynadığını ve Tudor’un kalitesinin Galatasaray’a yetmediğini savunan Cengiz, “Bunun olmaması yönetimin elindeydi. Başkan’a özel SMS attım ve ‘Sneijder’i lütfen gönderme. Bu sene onun senesi olacak’ dedim. Okudu ama cevap yazmadı” dedi.

Özbek yönetiminin kaybedeceği bir riske girmeyeceğini ve kongre kararı almayacağını belirten Cengiz, “Baskı seçim aradılar ama yapamadılar. Çünkü biz her an hazırız” ifadesini kullandı.

"BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLMAZ!"

Cengiz sözlerini şöyle bitirdi: “Takımda büyük cepheleşmeşler var. Tudor bu yükü kaldıracak omuzlara sahip değil. Galatasaray için bundan daha kötüsü olamaz. Daha kötüsü kaybolan kulüpler gibi tarihe gömülmektir. Ama bu kulüp yıkılmaz. Burası Galatasaray.”

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 20:32
  1. Mustafa Cengiz
  2. Sneijder
  3. Galatasaray
  4. Dursun Özbek
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