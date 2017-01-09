Heyecan olsun diye kendini bombacı gibi ihbar etti

‘155 Polis İmdat' hattına ihbarda bulunan 23 yaşındaki E.T., araç plakası vererek silahlı ya da bombalı kişilerin araçta olduğunu ve eyleme gittiklerini söyledi. E.T.'nin bunu daha önce 10 kez yaptığı ortaya çıktı.

E.T.'nin son yaptığı ihbarın ardından bir kez daha aracı durdurup kontrol eden polis, aracın boş olduğunu görünce ihbarı yapan kişinin peşine düştü. Aracın sürücüsünün aynı zamanda ihbarcı olduğunu tespit eden polis ekipleri, E.T.'yi gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden E.T., ihbarları heyecan yaşamak için yaptığını anlattı. Polisin incelemesinde de E.T.'nin aracıyla gittiği sırada plakasını eyleme gidiyormuş gibi ihbar ettiği, yakalanınca da polisin üzerini ve aracını aradığı sonrada sahte ihbar diye salıverdiği belirlendi. E.T. hakkında görevli polisi oyaladığı gerekçesiyle işlem yapıldı; ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sputnik