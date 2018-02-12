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Heyecanla beklenen güncelleme geldi! Galaxy S8 kullanıcılarına müjdeli haber

Türkiye'deki Samsung Galaxy S8+ ve Galaxy S8 Plus hayranlarının heyecanla beklediği Android Oreo 8.0 güncellemesi ülkemizde yayınlanmaya başladığı açıklandı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:14
Heyecanla beklenen güncelleme geldi! Galaxy S8 kullanıcılarına müjdeli haber

Samsung Galaxy S8 Oreo güncellemesi, uzun bir bekleyişten sonra ülkemizde yayınlandı. Bu güncelleme yazılımı ile Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri Android’in en son sürümüne güncellenmiş olacak.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için yayınlanan Android Oreo 8.0 güncellemesi ile birlikte, Samsung Experience arayüzü 9.0 sürümüne çıkartıldı. Bu güncelleme ile birlikte arayüzdeki hatalar sonlandı ve performansı yükseltildi. (shiftdelete)

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:14
  1. Samsung Galaxy S8
  2. Oreo güncellemesi

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