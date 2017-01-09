Heval kabusu 'Testere'!

Karda kışta da PKK'ya aman yok. Terörle mücadele zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam ediyor.

Heval kabusu 'Testere'!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:14
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@KirpiveKobra hesabını Twitter'dan takip edin. Terörle mücadelede destan yazan yiğitlerin hikayelerine tanıklık edeceksiniz.

Karda kışta da PKK'ya aman yok

Karda kışta da PKK'ya aman yok

Karda kışta da PKK'ya aman yok

 
EtiketlerPKKTesterehevalTürk askeri
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