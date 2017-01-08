Heval kabusu 'Testere'!

@KirpiveKobra hesabını Twitter'dan takip edin. Terörle mücadelede destan yazan yiğitlerin hikayelerine tanıklık edeceksiniz.
Eklenme: 08 Ocak 2017, 16:00
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@KirpiveKobra hesabını Twitter'dan takip edin. Terörle mücadelede destan yazan yiğitlerin hikayelerine tanıklık edeceksiniz.
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