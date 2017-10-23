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Hesna Nine'nin beyaz eşya sevinci

Eskişehir’de 50 yıl sonra elektriğe kavuşan 91 yaşındaki Hesna Usu, bugünlerde getirilen beyaz eşyaların sevincini yaşıyor.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:14

Eskişehir’de 50 yıl elektrik olmadan evinde yaşam mücadelesi veren 91 yaşındaki Hesna Nine’ye, İhlas Haber Ajansı’nın yapmış olduğu haber sonrasında yardım eli uzanmıştı. Hesna Nine’nin evine önce elektrik bağlanmıştı. 50 yıl sonra elektriğe kavuşan Hesna Usu, bugünlerde bozulmadan yemeklerini saklayabileceği buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinin sevincini yaşıyor. Tüm hayallerinin gerçekleştiğini söyleyen Hesna Nine, bundan sonraki tek duasının devlet ve millete olacağını söyledi.

"Devletim sağolsun, milletim sağolsun" diyen Hesna Usu, “Beni sevindirdi, Allah da onları sevindirsin. Çok şükür, bin şükür onlara da kavuştum şu yaşımda. Çok iyi oldu, memnun oldum. Devletimden, milletimden, bunu bana verenler. Ben şimdi oldum 15 yaşımda. Küçüklüğüm geldi aklıma. Sağolun, Allah razı olsun sizden. Çamaşır makinesine çamaşırı attım, yıkanıyor. Bulaşıklarımı yıkadım. İçinde bekliyor. Fırınıma daha bir şeyler koymadım ama onu da öğrendim. Buzdolabım çok iyi. Tertemiz, yiyorsun, içiyorsun. Allah razı olsun. Devletimden, milletimden, hepinizden Allah razı olsun. Allah başka zeval vermesin. Kalkıyorum, oturuyorum dua ediyorum. Allah devletime, milletime acı göstermesin. Allah ortalık düzgünlüğü versin. Kurban olduğum Allah, yüzlerini öte çevirsin Türkiye’ye böyle bakanların. Yüzleri öte olsun. Allah, kurtarsın bizim Türkiyemizi. Hepsi de okumayla, duayla gidiyor. Türkiye duayla gidiyor. Dua edelim, bol bol dua ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:14
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