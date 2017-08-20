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Hesaba itiraz eden müşteri canından oldu!

Antalya'nın Serik İlçesi'nde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden taksi şoförü 28 yaşındaki Yahya Zağlı, restoran çalışanları tarafından dövüldü. Boynu kırılan taksi şoförü ölürken, polis kaçan restoran çalışanı 4 kişiyi arıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:28
Hesaba itiraz eden müşteri canından oldu!

Belek turizm bölgesindeki olay, geçen cuma günü gece saatlerinde yaşandı. Serik'te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı eşi, eşinin patronu ve onun eşiyle Belek Beach Park'taki bir restoranda yemek yedi. İddiaya göre, yemeğin ardından 700 liralık hesap geldi. Hesaba itiraz eden Yahya Zağlı ve restoran çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinerestoranın4 çalışanı, iddiaya göretekme ve yumruklarla saldırdıkları Zağlı'ya sopalarla da vurdu. Boynu ve kaburgaları kırılan, birçok yerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Yahya Zağlı, yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine restorana sağlık ekipleri sevk edildi. Buradaki müdahaleden sonra ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi'ne götürülen Zağlı, dün yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zağlı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Zağlı'nın cenazesinin otopsiden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 13:28
  1. Antalya hesaba itiraz
  2. hesaba itiraz eden
  • turkturk52 dk önce
    o nel 700 tl hesap ,VEsadece serikte bir retoranda. BENCE HIC KAVGAYA GEREK YOK SADECE POLISI CAGIRACAKSIN VE SIKAYET EDECEKSIN..ASLINDA BASKA BISEY YAZACAKTIM AM ABOSVER
  • İştah sorunuİştah sorunu53 dk önce
    Canan Karatay' ı dinlemiyorsunuz; 'aşırı yemek öldürür' dememiş miydi?
Bugünkü Akit

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