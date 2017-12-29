HES ve RES İnşaatçıların iştahını kabarttı

Gayrimenkul geliştirme şirketleri, inşaattan kazandıklarını artık tümüyle tekrar inşaata yatırmıyor. Özkaynakları sağlam olan ve alt yapı imkânlarını değerlendiren patronlar, rüzgar enerjisi santralleri (RES)ve hidroelektrik santralleri (HES) ihalelerinde boy gösterip yatırımlar yapıyor. Tesis veya projelerinin ısı ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için santraller kuran şirketler arasında Çalık, Zorlu, Makyol, AKFEN, Ortadoğu Grup, Ağaoğlu, Sur Yapı, Babacan Yapı, Türkerler Holding ve Polat Holding başı çekiyor. Sektörün yeni yatırımlarla hareketlenmesi diğer firmaların da iştahını kabartıyor.



ORTADOĞU GRUP İLKLERİ YAPIYOR

Gayrimenkul, sağlık ve turizm alanlarında öne çıkan Ortadoğu Grubun enerji şirketi; 90 MW’lık kurulu güç kapasitesi, 210 MW’lık üretim lisansı ve 5 yıl içinde 500 MW kurulu güce ulaşma hedefi ile Türkiye enerji sektörünün önemli aktörlerinden birisi haline geldi. Özellikle biyokütle enerjisi alanında dünya çapında proje uygulamaları gerçekleştiriyor. Çöp gazından enerji elde eden Avrupa’nın en büyük santraline sahip şirket, jeotermal ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla da üretimini arttırmayı ve portföyünü genişletmeyi planlıyor. Ortadoğu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gür, Ortadoğu Enerji’nin Biyokütle alanında elde ettiği tecrübeyi diğer kanallarla da pekiştirmek istediğini belirterek, 2012 yılında rüzgâr enerjisi alanında Demirer Holding ile ortaklık kurarak geliştirdiği Hamsi RES, Poyraz Gölü RES ve Fener RES projelerinin yatırımına giriştiğini söyledi. Bunlardan Balıkesir’de devreye alınan Poyraz Gölü RES’te, 30 MW kurulu güçle yıllık 100 milyon kWh elektrik üretiliyor. Şirketin, Balıkesir ve Sinop illerinde toplam kurulu gücü 70 MW olan rüzgâr enerjisi üretim lisansı bulunuyor.

Akfen’den enerjiye milyarlık yatırım

Akfen Holding, imza attığı her projede adından söz ettiren hizmetlerini sürekli hale getiriyor. AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2019’un sonuna kadar yenilenebilir enerjide 1 milyar 121 milyon liralık yeni yatırıma imza atacaklarını açıkladı.

4 RES PROJESİ DAHA

Giresun’da 35 milyon dolarlık yatırıma sahip olan ve 18 bin kişiye temiz enerji sağlayacak Çalıkobası HES projelerinin ilk iki ünitesini devreye aldıklarını dile getiren Akın, ayrıca toplam 16.4 MW kurulu güce sahip 4 GES projemiz de üretime geçtiğini ve toplam gücü 242 MW olan 4 rüzgar projesinin inşaat hazırlıklarına başladıkları müjdesini verdi. Holdingin 2018’de devreye alacağı 2.9 milyar liralık yatırım paketinde yenilenebilir enerjiye önemli yer ayrıldı.

İSTİHDAMA KATKI

Bu alanda 245 MW olan çalışan kurulu kapasitenin 326 MW artarak 571,5 MW’a ulaşması hedefleniyor. Hamdi Akın, HES segmentindeki 15 MW ve GES segmentindeki 40 MW’lık kurulu gücü 2018 yılı sonuna kadar işletmeye alınmasını planladıklarını, bunun için de 676.4 milyon liralık yatırım yapacaklarını kaydetti. Akın, 2019 sonuna kadar 2 bin 345 kişiye daha yeni iş alanı yaratırken, hizmete girecek yatırımlarımızın toplam değeri ise 5 milyar 283 milyon TL olarak gerçekleşecek.

Ağaoğlu’ndan 1 milyar lira

Gayrimenkul odaklı çalışmalarının yanı sıra farklı sektörlerde faal olan Ağaoğlu Şirketler Grubu, 735 milyon lira yatırım bedeli olan Balıkesir RES için Alman Nordex Energy GmbH ile sözleşme imzaladı. 2020 yılına kadar yaklaşık 5 milyar liralık yatırım tamamlanmış olacak. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Türkiye ekonomide durgunluk psikolojisine yenilmemeli. İş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir. Geçen yıl 700 milyon liralık enerji yatırımını tamamlamıştık bu yıl ki hedefimiz 1 milyar liranın üzerinde” dedi. Şirket, 2020’ye kadar Konya Sertavul’da 450 MW kapasiteli tek sahada Türkiye’nin en büyük RES projesi için de çalışıyor. Hedef ise bu alanda yapılacak 5 milyar liralık yatırımla ekonomiye katkıda bulunmak.

Sur Yapı enerjide de hızlı

2018 yılını gayrimenkulde üretim ve satış yılı olarak ilân eden Sur Yapı da, Sur Enerji şirketi aracılığı ile tüm projelerinin ihtiyacına denk elektrik üretiyor. Şirket, 2017’de Mersin’de yer alan Elmalı RES santralini devreye aldı. 2018 yılının ilk çeyreğinde ise Kurtini RES santralinin devreye alınması planlanıyor. Sur Enerji, inşası devam eden diğer enerji projelerini 2019 yılında hayata geçirmeyi hedefliyor. Sur Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynaklı ürettiği elektrik miktarı, Sur Yapı’nın tüm projelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabiliyor. “Sur Yapı olarak Türkiye’nin enerjisine ve geleceğine inanıyoruz” diyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Hem gayrimenkul sektörü olarak hem de sektörün önemli bir markası olarak Türkiye’nin kalkınmasına ve ilerlemesine odaklandık. Bu sorumluluğun bilinciyle doğru yatırımlara ve doğru dönüşüm projelerine imza atıyoruz” dedi.

Gelecek nesiller için

İnşaattaki başarısını enerji alanında da gösteren Çalık Grubu, enerji alanındaki iştirakleriyle ulusal ve uluslararası pazarlarda gerçekleştirdiği kârlı yatırımlarla sektördeki pek çok ilke öncülük ediyor. Grup, iştirakleri ile EPC güç sistemleri, elektrik üretim, elektrik ve doğalgaz dağıtım, elektrik perakende satış, petrol ve gaz arama ve üretim, rafineri ve boru hatları alanlarında hizmet veriyor. Öte yandan Polat Holding ve Türkerler Holding de yatırımlarının bir kısmını HES ve RES için değerlendiriyor.