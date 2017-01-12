Heryerden saldırıyorlar

Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın Rusya politikasını rehin alacak istihbarat operasyonları peş peşe geliyor. Rusya'nın elinde Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında cinsel içerikli kaset, tape ve belgeler olduğu iddialarını içeren bir rapor sızdırıldı. Eski bir İngiliz istihbaratçısına hazırlatılan rapor Rusya'nın kaset, tape ve belgeler ile Trump'ı esir aldığını savunuyor. Raporu FBI'a teslim eden kişi olarak da Cumhuriyetçi Parti'den Arizona Senatörü John McCain'in ismi geçiyor.



SESSİZ KALDILAR



Amerikalı yetkililer raporda yer alan iddiaların doğruluğunu teyit etmezken CIA ve FBI, bu konuda açıklama yapmayı reddetti. İddialara sert tepki gösteren Trump da rapor ve haberlerde yer alan bilgilerin asılsız olduğunu ve Rusya'nın hiçbir zaman kendisine şantaj yapmadığını kaydetti.



NAZİ BENZETMESİ



Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Sahte haberler. Tamamıyla siyasi bir cadı avı.” ifadelerini kullandı. “Beni bir kez daha vurdunuz” diye yazan Trump, “Nazi Almanyası'nda mı yaşıyoruz” diye sordu. İstihbarat kurumlarını hedef alan Trump, BuzzFeed ve CNN aracılığıyla yayınlanan “sahte haberlere asla izin vermemeleri gerekirdi” açıklamasında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Bu, ikili ilişkilere zarar vermeye yönelik bir girişim ve cadı avının devamı” ifadelerini kullandı.