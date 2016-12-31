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''Herşey İntikam için''

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın ABD’nin görev süresi dolmakta olan Demokrat Parti yönetiminin Rusya’ya getirdiği yaptırımlarla, başkanlığa seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump’tan intikam aldığını düşündüğünü söyledi.

''Herşey İntikam için''
Eklenme: 31 Aralık 2016, 17:55
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Zaharova, ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin dolmasına günler kala 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland'deki Rus diplomatik kuruluşların kapatılması yönündeki kararıyla ilgili şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, Demokratlar takımının görev süresi dolmasından 1 ay önce böyle absürt bir karar almasının ardından Trump'tan zaferi nedeniyle intikam aldığı yönünde bir hissiyatımız var."

'KARŞILIKSIZ BIRAKAMAYACAĞIMIZ ŞEYLER VAR'

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Zaharova Trump yönetimiyle ilgili de “Karşılıksız bırakamayacağımız şeyler elbette var. Ancak bizim başlıca prensibimiz partnerimiz ne kadar zor olursa olsun onunla çalışmak. Çalışmaları bloke etmek ilişkilerin daha da karmaşıklaşmasına neden olur. Bu nedenle daha önce söylediğimizi tekrarlamaya devam edeceğiz: Herkesle çalışabiliriz. Bu anlamda elbetteki ABD'nin mevcut yönetiminin Rusya-ABD ilişkilerini soktuğu çıkmazdan çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için gerekli tüm ön koşullar var” dedi.

'TRUMP'IN RUSYA'NIN ADAYI OLDUĞU YALAN'

Zaharova ayrıca Trump'ın Rusya'nın adayı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi: “ABD yönetiminin Rusya'nın Trump'ı desteklediği ve Trump'ın Rusya'nın adayı olduğu yönündeki iddialar bize karşı yürütülen enformasyon savaşının bir parçası. Bu bir yalan.” Zaharova ayrıca “Dışişleri Bakanlığı olarak herhangi bir yönetimle çalışabiliriz. Yeni yönetimin Beyaz Saray'a gelmesini bekliyoruz, onlarla çalışmak için de hazır olacağız” diyerek, Trump'ın göreve gelmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve yeni ABD Dışişleri Bakanı arasında bir toplantı düzenleneceğini ifade etti.

 
EtiketlerzahorovaTrumpTrump Alışveriş MerkeziBarack Obama
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