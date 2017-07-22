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FETÖ'nün 'Hero' sırrı çözüldü

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin özel önem verdiği 'hero' kelimesinin sırrı ortaya çıktı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:38
FETÖ'nün 'Hero' sırrı çözüldü

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yazının başlığı 'Despair and Heroes' yani 'Umutsuzluk ve Kahramanlar'mış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı dava sırasında tutuklu bir sanığın 'hero (kahraman)' yazan bir tişört giymesi gündeme oturmuştu. 

Terör örgütü FETÖ üyelerinin özel önem verdiği belirtilen bu kelimenin sırrı çözüldü. 'Hero' kelimesi FETÖ'nün İngilizce yayın yapan dergisi The Fountain Magazine'de Ağustos 2016'da, yani 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında yayımlanan sayısının kapağında yer aldı. Kapaktaki 'Despair and Heroes' yani 'Umutsuzluk ve Kahramanlar'başlığı Fethullah Gülen'in derginin dördüncü sayfasında yer alan yazısının başlığıydı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:38
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