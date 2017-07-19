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'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan ve 2 polisi şehit eden teröristlere açılan davanın duruşmasına ‘Hero’ yazılı tişörtle gelen suikastçı asker Gökhan Güçlü’nün tişörtünün örgütsel gizemi istihbarat birimlerince çözüldü.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:58
'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklardan MAK timinde görevli darbeci astsubay Gökhan Güçlü üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle gelmişti. Bu tişört tepkilere sebep olmuştu.

ÖRGÜTSEL AMACI ÇÖZÜLDÜ

Yaşanan hadise ardından darbecilerin tek tip kıyafetlerle duruşmalara katılmaları üzerine çalışmalar başlatıldığı öğrenilmişti. Konuyu ayrıntılı ele alan istihbarat birimleri 'Hero' olarak yazılan İngilizce 'Kahraman' anlamına gelen kelimenin örgütsel anlamını da çözdü*

İstihbarat birimlerinden elde edilen bilgiye göre, 'Hero' kelimesinin baş harfleri Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen'e olan bağlılığı simgeliyor ve Pensilvanya'daki örgüt liderine bağlılık ifadesi içeriyor. Gizemi çözülen 'Hero' kelimesinin örgütsel açılımının 'Hoca Efendi Razı Olsun' olduğu belirlendi.

Bilindiği gibi Fethullah Gülen de örgüt mensuplarına yayınladığı videolar aracılığıyla çeşitli mesajlar vermişti. Fethullahçı örgütte bu tip simgesel mesajlar çok sık kullanılıyor. Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 'haki' renk cübbe giyerek darbe talimatı verdiği de konuşulmuştu

 ERDOĞAN'DAN FETÖ'CÜLERE TEK TİP KIYAFET AÇIKLAMASI

Suikastçı astsubayın 'Hero' yazılı tişört giymesi ardından birçok darbe destekçisi de bu tişörtü giyerek mesaj vermeye çalışmış, emniyet güçleri tarafından haklarında işlem yapılmıştı.


Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:58
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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