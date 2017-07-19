Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Hero' tişörtüyle duruşmaya gelmişti, tutuklandı

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna 'Hero' yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını tutuklandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:44
'Hero' tişörtüyle duruşmaya gelmişti, tutuklandı

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, pazartesi günü görülmeye başlanan Polatlı darbe girişimi davasının görüldüğü duruşma salonuna üzerinde "Hero" yazılı tişörtle girmek isteyen sanık yakını Emirhan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Ankara Batı Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emirhan B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emirhan B'nin ifadesinde, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini belirttiği, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

ÖNCE SUİKAST TİMİ SANIĞI GİYMİŞTİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "Hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme heyeti, duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine karar vermişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:44
  1. hero
  2. fetö hero
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan'da 'imsak vakti' tartışmalarını sonlandıracak sistem geliyor
    1. Ramazan'da 'imsak vakti'..
    2. Eski araç lastikleri nasıl..
    3. Kendisine uzanacak yardım elini bekliyor
    4. Terörist İsrail’i korku sardı!..
    5. Yeni değil... 20 yıl önce de bakandı
    6. İşten çıkarıldı, dehşet saçtı
    7. 'Hero’nun şifresi çözüldü.....
    8. 'Hero' tişörtüyle duruşmaya gelmişti,..
    9. Katil zanlısı karpuz tarlasında..
    10. Sabri Sarıoğlu imzayı attı!
    11. Yılan kuşa musallat olursa...
    12. Kato Dağı'na bayrak asan TIR şoförüne..
    13. ABD dizisinde Türklerle ilgili skandal..
    14. Türkiye ve Irak arasında temas
    15. Onlarca FETÖ'cü o ülkede hapishane'de...
    16. Zakir Naik'den korktular.....
    17. ABD'nin Suriye'deki üsleri ifşa oldu!
    18. Camiyi yaptırmamak için bakın ne..
    19. ''Rum tarafının keyfini bekleyecek..
    20. Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle..
    Baba kızının nasıl terörist olduğunu anlattı
    Baba kızının nasıl terörist olduğunu anlattı
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…
    ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...