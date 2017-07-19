'Hero' tişörtüyle duruşmaya gelmişti, tutuklandı

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, pazartesi günü görülmeye başlanan Polatlı darbe girişimi davasının görüldüğü duruşma salonuna üzerinde "Hero" yazılı tişörtle girmek isteyen sanık yakını Emirhan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Ankara Batı Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emirhan B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emirhan B'nin ifadesinde, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini belirttiği, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

ÖNCE SUİKAST TİMİ SANIĞI GİYMİŞTİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "Hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme heyeti, duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine karar vermişti.