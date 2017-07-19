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Hero tişörtü giyenler için karar çıktı...

Erzurum'da, Türkçesi "kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazılı tişört giydikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi serbest bırakıldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:07
Hero tişörtü giyenler için karar çıktı...

Yakutiye ilçesinde, üzerinde İngilizce "Hero" yazılı tişört giydikleri gerekçesiyle Atatürk Üniversitesi kampüsünde gözaltına alınan 2 öğrencinin, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla şubeden salıverildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:07
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  2. tişört
  3. Erzurum
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