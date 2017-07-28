'Hero' tişörtü giyen şahıs şehri karıştırdı!

Olay saat 12.00 sıralarında Çorum Belediyesi arkasında bulunan bir çay ocağında yaşandı. Üzerinde FETÖ sanıklarını giydikleri ve kahraman anlamına gelen ‘HERO’ yazılı tişört giyen bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.

Polis ekipleri üzerinde ‘HERO’ yazılı tişört giyen ve 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: Çorum 360