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'Hero' tişörtü giyen öğrencinin açıklaması şok etti

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci, üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle sınava girmeye kalktı. Şahsın, okulda kendisine yöneltilen "Tişörtü neden giydin?" sorusuna, "Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim" dediği öne sürüldü.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:18
'Hero' tişörtü giyen öğrencinin açıklaması şok etti

Başkent’te ikinci “Hero” vakası dün akşam saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Doğan isimli öğrenci, üzerinde “kahraman” anlamına gelen İngilizce “Hero” yazılı tişörtle Ticaret Hukuku dersi sınavına girdi. Tişörtteki yazıyı fark eden sınav denetmeni durumu okulun güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlilerinin de durumu polise bildirmesi üzerine, fakülteye ekip sevk edildi. Şahsın, okulda kendisine yöneltilen "Tişörtü neden giydin?" sorusuna, "Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim" dediği öne sürüldü.

“HERO” YAZISINI KİTAPLA KAPATMAYA ÇALIŞTI

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülmek üzere güvenlik görevlilerinin kullandığı kapıdan çıkartılarak ekip aracına bindirildi. Fakültenin diğer öğrencileri tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, şahsın tişörtteki 'Hero' yazısını kitapla kapatmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan, şahsın olaydan bir gün önce de aynı tişört ile fakülteye girmeye çalıştığı, yetkililer tarafından uyarılarak fakülteye alınmadığı öğrenildi.

İLK OLARAK "CUMHURBAŞKANINA SUİKAST" DAVASINDA GİYİLMİŞTİ

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklarından eski Astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde 'Hero' yazan tişörtle duruşma salonuna girmişti. Yaşanan tartışmalar üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti. Emniyet yetkilileri ise bu tür tişörtlerin FETÖ reklamını ve propagandasını yapmaya yönelik olduğunu ve bu tişörtlerin satışının yasaklandığını belirtti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:18
  1. hero tişörtü
  2. hero
  • AYYILDIZAYYILDIZ57 dk önce
    BUNUN BEYNİNİ HAÇLILARA SATMIŞ ANASI NEYAPSIN CHP LİSOLCULARDAN KURTULDUK DERKENALLAHIM BUNLAR YÜZÜNDEN BİR MÜSLÜMAN MAZLUM ZARAR GÖRÜRSE HAKKIMKADAR ZALİMİN ELİNE DÜŞÜRDE YAŞAYARAK İBRETOLSUNLAR AMİN
  • İklimİklim58 dk önce
    Beyler o yazıyor bu yazıyor diye gözaltı vs hep fetö oyunu Avrupa bakın havadan nem kapıyorlar diyecek iyice AİHM de alehimize olacak bunlar.Fetö kaybetti kaybetcek biraz sakin
  • AviniAvini1 sa önce
    Tadımlık alışkanlık ve fantezi " serseriler "
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