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"Hero" tişörtü giyen hainin avukatı tutuklandı

"Hero" tişörtü giyen darbe sanığı Gökhan Güçlü'nün avukatı Deniz Akbulut, MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:54
"Hero" tişörtü giyen hainin avukatı tutuklandı

MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, aynı olaya ilişkin açılan davada sanık Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağladığı gerekçesiyle tutuklanan avukat Deniz Akbulut'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanığı ve "Hero" tişörtünü giyerek gündeme gelen Gökhan Güçlü'nün avukatı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bir gizli tanık, tırları durduran jandarma personeli ile "örgüt imamı" olduğu belirlenen ve hakkında dava açılan Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir şahıstan bahsetti. Bunun üzerine savcılık yaptığı araştırmada, kurye olan kişinin avukat Deniz Akbulut olduğunu belirledi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonucunda şüpheli avukat Akbulut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanıklarından Gökhan Güçlü'nün avukatlığını üstlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Muğla'daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akbulut'un avukatlığını üstelendiği darbeci hain Gökhan Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasına getirildiği sırada ''Hero'' yazılı tişört giymesiyle gündeme gelmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:54
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  • NURNUR35 dk önce
    Adamlar ne kadar cesaretli ve yüzsğz cahil cesareti buna derler kuryelik ysp sonra gel kendi gibi hainin avukatlığını yap yuuuh sizin zekanıza yarım akıllıembesillercehennem odunları
  • Modern İslamic YaşamModern İslamic Yaşam50 dk önce
    TCHİBO! Hmmm! Kadın mayoları, bikiniler de vardır herhalde mağazalarınızda! Onları da yayınlayın bari geleceğin Bekileri, Hakanları.. Sonuçta onlar da bu camiadan çıktılar zaten!
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