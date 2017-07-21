Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hernandez yeniden İngiltere'de

West Ham United, 'Chicharito' lakaplı Meksikalı golcü Javier Hernandez'in transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:13
Hernandez yeniden İngiltere'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Javier Hernandez'in transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United, 29 yaşındaki Meksikalı golcünün transferi için Alman ekibi Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını internet sitesinden duyurdu.

İngiliz basını Hernandez'in transferi için Londra temsilcisinin kasasından 16 milyon sterlin çıkacağını, Meksikalı oyuncunun sözleşmenin detaylarını görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek için başkente geleceğini yazdı.

Altı sezon formasını giydiği Manchester United ile 156 maça çıkan ve 59 gol atan Hernandez, 2015 yılında 7,3 milyon sterlinlik bonservisle Bayer Leverkusen'e gitmişti. Mayıs ayında Meksika Milli Takımı'nda 47. golünü atan yıldız oyuncu, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:13
  1. İngiltere
  2. Manchester United
  3. Londra
  4. Manchester
  5. Meksika
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk bakandan skandal sözler! Türkiye'ye tatile...
    1. Türk bakandan skandal sözler!..
    2. Depremde ölen Türk vatandaşının ismi..
    3. Yaptıkları hileleri ile gündemden..
    4. "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça..
    5. Köylüler ezan sesine hasret kaldılar!
    6. Kato'da şiddetli çatışma çıktı!
    7. Türkiye'ye İran mı saldırdı? Açıklama..
    8. Türkiye ve Katar İsrail'i neden..
    9. 15 dakikada 2 ev soydular!
    10. Taraftar kan ağlarken Ayhan Akman'ın..
    11. Bir Müslüman, yeni doğan çocuğuna..
    12. 32 Müslüman öldürmenin cezası 4 yıl..
    13. İsrail'den flaş iddia: Gizlice..
    14. 1.Lig ekibinden Nihat Kahveci bombası
    15. Galatasaray'da dün yuhalanan futbolcu..
    16. Darbeci terörist mahkemeye..
    17. Darbeci hain getirilirken bunu yaptı!..
    18. Süper golcü Fenerbahçe'de
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Körfez'..
    20. 5 yıldızlı otelde 'Hero' tişörtü vakası!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki