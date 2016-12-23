'Herkesin soyunu, sopunu ortaya döksek de millet rahatlasa'

Derhal derhal derhal vatandaşlıktan atılmalı. Terörist cancık. Karisinin eteginin altina saklanan korkak.Cevapla
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:21
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