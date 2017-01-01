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Herkesin merak ettiği o anın görüntüsü ortaya çıktı! Elbiselerini değiştirip…

Son dakika: İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bunların şu anda 20'sinin kimliği belli. 15'i yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" dedi. Teröristin farklı bir giysiyle içeriden çıkıp kaçtığını açıklayan Soylu, yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi. Olay yerindeki dehşet manzarasını da anlatan Soylu, "Biz olay yerine gittik, bir katliam gerçekleştirilmiş insanlık dışı tam bir vahşet" ifadesini kullandı.

Eklenme: 01 Ocak 2017, 12:36
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla İstanbul'a geldi.  Atatürk Havalimanında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin,  Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile burada bir araya gelen Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin ilk açıklamayı burada yaptı. İki bakan daha sonra olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Daha sonra hastanede yaralıları ziyaret ettiler.

HAYATANI KAYBEDENLERİN 16'SI YABANCI UYRUKLU

 Havalimanında konuşan ve olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: " Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir  değerlendirme yapamıyoruz.Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi  görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır.

TERÖRİSTİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILIYOR

Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin  umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu  bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından  geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun."Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.

MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı ve nasıl kaçtığı inceleniyor.

BAKANLAR OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bakan Akdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi  Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki terör saldırısının  yaşandığı olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralananları hastanelerde  ziyaret etti.

SALDIRI İHBARI VAR MIYDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastane çıkışında yaptığı açıklamada saldırgana ilişkin önemli bilgiler verdi. Saldırganın olay yerinden üstünü değiştirip kaçtığını belirterek şunları söyledi: "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor."

İHBAR VAR MIYDI?

"Bir ihbar alındığı yönünde bilgiler var. Böyle bir ihbar söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine Bakan Soylu şunları söyledi:  "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ, gerek PKK, gerek DHKP/C, yani içinde bulunduğumuz durumda, gerek yabancı servislerden, gerekse de kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır,  kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani 'şurada bir olay olacak' yönünde, yani İstanbul'da, Ankara'da... Bunun üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında tedbir aldılar ki en yoğun tedbirler de İstanbul'da alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu oldu. Bir kısmı istihbaridir, bir kısmı emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır."  İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın, olay saatinden çok kısa bir süre önce bölgede bulunduğunu aktaran Soylu, "Yani Ortaköy'deki Beşiktaş Belediyesince düzenlenen etkinlik alanının denetlenmesi için bölgede bulunuyordu. Sayın Valimiz, tüm İstanbul'daki güvenlik birimlerinin başında olması hasebiyle güvenlik-komuta merkezinden bunu değerlendiriyordu. Özellikle yılbaşından önce,  28'i, 29'u, 30'u daha önce birçok operasyon da gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

 

 
Etiketlerİçişleri Bakanı Süleyman Soyluterör saldırısıİstanbulson dakikahaberlerson dakika haberlerisağlıkAtatürkHakkariYüksekovaRecep Akdağ
HABER YORUMLARI
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Hamza Erdogan

Anca kinarsiniz. Hadi istihbarat yok, her hafta bomba patliyor, bari adami yakalayin. Bu kadar mi acizsiniz?

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Mehmet Kanca

Selamunaleyküm arkadaşlar,yukarda istifa çağrıları yapan yorumculara lütfen dikkat edelim. Vatan hainleri böyle fitne yerleştirmek istiyor inananlar arasına. Onların atlantik ötesindeki hocalarından yıkanmış beyinlerine, fikirlerine ihtiyacımız yok. Sonunuz geldi, gelecek.....

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Berlin

Bu bakan ne işe yarar arkadaş güzel laftan başka. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, önlem alamıyorsa bu işi anlamıyorsa koltuğu ehline bırakması gerekiyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Beceremiyorsan devretmek zorundasın

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seren çetin

ülkemiz bu pislik zihniyetdoluaraplar da geldi her türlü pislik

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