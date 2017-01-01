Herkesin merak ettiği o anın görüntüsü ortaya çıktı! Elbiselerini değiştirip…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile burada bir araya gelen Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin ilk açıklamayı burada yaptı. İki bakan daha sonra olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Daha sonra hastanede yaralıları ziyaret ettiler.

HAYATANI KAYBEDENLERİN 16'SI YABANCI UYRUKLU

Havalimanında konuşan ve olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: " Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz.Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır.

TERÖRİSTİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILIYOR

Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun."Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.

MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı ve nasıl kaçtığı inceleniyor.

BAKANLAR OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bakan Akdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki terör saldırısının yaşandığı olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralananları hastanelerde ziyaret etti.

SALDIRI İHBARI VAR MIYDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastane çıkışında yaptığı açıklamada saldırgana ilişkin önemli bilgiler verdi. Saldırganın olay yerinden üstünü değiştirip kaçtığını belirterek şunları söyledi: "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor."

İHBAR VAR MIYDI?

"Bir ihbar alındığı yönünde bilgiler var. Böyle bir ihbar söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine Bakan Soylu şunları söyledi: "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ, gerek PKK, gerek DHKP/C, yani içinde bulunduğumuz durumda, gerek yabancı servislerden, gerekse de kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır, kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani 'şurada bir olay olacak' yönünde, yani İstanbul'da, Ankara'da... Bunun üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında tedbir aldılar ki en yoğun tedbirler de İstanbul'da alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu oldu. Bir kısmı istihbaridir, bir kısmı emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır." İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın, olay saatinden çok kısa bir süre önce bölgede bulunduğunu aktaran Soylu, "Yani Ortaköy'deki Beşiktaş Belediyesince düzenlenen etkinlik alanının denetlenmesi için bölgede bulunuyordu. Sayın Valimiz, tüm İstanbul'daki güvenlik birimlerinin başında olması hasebiyle güvenlik-komuta merkezinden bunu değerlendiriyordu. Özellikle yılbaşından önce, 28'i, 29'u, 30'u daha önce birçok operasyon da gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.