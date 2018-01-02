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Herkesin konuştuğu o olayda flaş gelişme… Paraların nereye gittiği ortaya çıktı!

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın’ın yüksek getiri vaadiyle topladığı paraların büyük kısmını KKTC’deki şahsi hesabına aktardığı belirlendi.

02 Ocak 2018 Salı 10:55
Herkesin konuştuğu o olayda flaş gelişme… Paraların nereye gittiği ortaya çıktı!

Çiftlik Bank isimli oyunla internet üzerinden yüksek getiri vaat ederek halktan para toplayan Mehmet Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yakalandı. Çiftlik Bank platformunda vaat edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımları gösteren Mehmet Aydın'ın şirketlerinin zararda olduğu ortaya çıktı. Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre SPK, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank oyununda toplanan paranın büyük bölümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine oradan da kendisinin ve karısının şahsi hesaplarına aktardığını tespit etti.

511 MİLYON TOPLADILAR

SPK, sanal oyun olan Çiftlik Bank'ın ciftlikbank.com ve ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketinin faaliyetlerini inceleyerek rapor hazırladı. Rapor, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları'nın inceleme başlattığı Çiftlik Bank'la ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor. SPK raporuna göre, Çiftlik Bank ödeme sistemi Papara kanalıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

KARISININ HESABINA AKTARDI

Papara hesaplarını inceleyen SPK, piyasadan toplanan paranın 86.6 milyon TL'sinin Famegame'in KKTC'deki hesabına aktarıldığını daha sonra bu paranın 42.3 milyon TL'sinin Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın şahsi hesaplarına transfer edildiğini saptadı. Şahsi hesap hareketlerini de inceleyen SPK, paranın 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini tespit etti. SPK'nın raporunda, "Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında 22.6 milyon TL var. Toplanan tutarların tamamı ticari faaliyetlere aktarılmadı. Bir kısmı kişisel amaçlar için kullanılmış" denildi.

% 307 KAZANÇ SÜRDÜRÜLEMEZ

SPK raporunda Ponzi sistemiyle toplanan paralarla oyuna üye olanlara yüzde 160 ila 307 oranları arasında kazanç vaat edildiği belirtildi. Raporda, Çiftlik Bank'ın "reel üretim yapacağım" diyerek halktan topladığı paralarla kurduğunu iddia ettiği şirketlerin zararda olduğu bu nedenle de sistemin önümüzdeki süreçte tıkanabileceğine vurgu yapıldı.

SPK: SİSTEM BİR NOKTADA TIKANIR

Raporda, Çiftlik Bank'taki getirilerin kaynağı olarak gösterilen Fame Game, Çiftlik Bilgi İşlem ve Dora Gıda adlı üç şirketin de 2017'de toplam 9.1 milyon TL zarar ettiği vurgulandı. SPK, "Mevcut üyelere oyun içinde yüksek oranda yapılan kâr payı ödemelerinin sistem içinde yer alan şirketlerin kârları kullanılarak yapılması mümkün değil. Mevcut durumda para girişleri para çıkışlarından fazla. Üyeler yatırdıkları paraları yalnızca uzun vadede (1 yıl içinde) oyunda kazandıkları sanal altın ve gümüşleri paraya çevirerek çekebildiklerinden şimdiye kadar sistemde herhangi bir geri ödeme sıkıntısı yaşanmadı. Ancak oyun platformuna ait hayvancılıkla uğraşan şirketlerin zarar ettikleri dikkate alındığında, yeni para girişleri azaldığında sistem bir noktada tıkanacak. Yüksek getiri beklentisiyle sisteme para yatıranlar tasarruflarını kaybedecek" denildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

SPK, Çiftlik Bank'ın yüksek getiri vaadiyle para toplamasının Tüketici Kanunu'nca yasaklanan piramit satış sisteminin özelliklerini bünyesinde barındırdığını, sisteme para aktaranların ileride mağdur olabileceğini dikkate alarak Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulmasına karar vermişti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • DirilişDiriliş55 dk önce
    Zengin olmuşlarmı para yatıranlar bir zamanlar kombasan yimpasan cinbasan jetbasan vardı kimse akıllanmamış demek
  • AkiAki59 dk önce
    Ikinci fadıl desene
  • AbdulhamidAbdulhamid1 sa önce
    Gúlú seven dikenine katlanır,kazan doğururken sesi çıkmayanın,batarken de sesi çıkmaz,
  • saçmalıksaçmalık1 sa önce
    511 trilyon para toplamışbu nasıl iş bu piyasa böyleyse boşuna fadıl akgündüzler çıkmıyor , bu şirketlerin topladıkları paranın ne kadar oranında mal varlıkları var?şimdiden müfettiş görevlendirilmedi ?en azından denetim yapılmaıd para Karun hazineleri gibi !bu yeni yetme çocuk batarsa yandı gülüm keten helva? bu millet sapıttımı?batınca devlet bizi kurtarsın parayı kazanınca ne vergi var ne devleti tikleyen?adam paraayı yedi sülalesine dağıtsa bul baklım paray?
  • Ortumladı...Ortumladı...1 sa önce
    Vay tombilik Vay...!!!
  • ZekiZeki1 sa önce
    Papara ödeme sistemi kimindir diye soran yok!Fetö’nün yeni para kaçırma sistemi midir diye soran yok!
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