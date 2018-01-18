Herkesin gözü Merkez Bankasında
TCMB'nin bugün gerçekleşecek olan PPK toplantısında faiz değişikliğine gidilip gidilmeyeceği merakla bekleniyor.18 Ocak 2018 Perşembe 08:55
Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, TL'nin geçen yıl dolara karşı iyileşme kaydederek ılımlı bir seyir izlediği göz önünde bulundurulduğunda TCMB'nin, bugün gerçekleştireceği PPK toplantısında değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.
Matys, enflasyonu yüzde 5 seviyesine getirmenin TCMB Başkanı Murat Çetinkaya için hala en zor konu olduğunu belirterek, TCMB'nin TL'yi desteklemek için daha yüksek faiz oranlarını kullanabileceğini ancak bunun geçen yıl enflasyonun ana nedeni olan gıda enflasyonunu engellemeyeceğini söyledi.