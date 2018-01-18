Herkesin gözü Merkez Bankasında

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, TL'nin geçen yıl dolara karşı iyileşme kaydederek ılımlı bir seyir izlediği göz önünde bulundurulduğunda TCMB'nin, bugün gerçekleştireceği PPK toplantısında değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Matys, enflasyonu yüzde 5 seviyesine getirmenin TCMB Başkanı Murat Çetinkaya için hala en zor konu olduğunu belirterek, TCMB'nin TL'yi desteklemek için daha yüksek faiz oranlarını kullanabileceğini ancak bunun geçen yıl enflasyonun ana nedeni olan gıda enflasyonunu engellemeyeceğini söyledi.