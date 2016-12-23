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Herkesin gözü bu maçtaydı! İşte elde edilen gelir

Vodafone Arena'da Süper Lig'in yerli ve yabancı yıldızlarının katıldığı şehit ve gazi ailelerine yardım maçında 50 milyon 630 bin TL gelir elde edildi.

Herkesin gözü bu maçtaydı! İşte elde edilen gelir
Eklenme: 23 Aralık 2016, 03:55
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Son dönemde yaşanan terör saldırılarına karşı ortak bir birliktelik sergilemek amacıyla CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 'Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması' maçı organize edildi. Vodafone Arena'da oynanan maçta yerli yıldızlar karması, yabancı yıldızlar karmasını 4-3 mağlup etti.

YERLİLER KAZANDI

30'ar dakikadan 2 devre halinde oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın gollerini Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Akyüz, Selçuk İnan, Josef de Souza ve Kweuke (2) kaydetti.

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracıyla şehit ailelerine bağışlanacak organizasyonunda elde edilen gelirin 50 milyon 630 bin TL olduğu açıklandı.

 
EtiketlerCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanCüneyt ÇakırEmre BelözoğluSelçuk ŞahinMehmet AkyüzSelçuk İnanAile ve Sosyal Politikalar BakanlığıJosef de Souza
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