Herkesi şaşkına çeviren canlı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sivas’ın Zara ilçesinde geçtiğimiz hafta kendisine ait seranın çevresinde onarım çalışması yapan Cengiz Oğuzhan (42), toprağı kazdığı sırada toprak altından çıkan fareye benzeyen, ancak ağız yapısı dikkat çeken canlı karşısında şaşkına döndü. Dokunmaya çekindiği canlıları cep telefonu ile görüntüleyen Oğuzhan, birkaç gün sonra ise konuyu araştırılması için Cumhuriyet Üniversitesindeki uzmanlar ile paylaştı.

Örnek almak için yeniden serasına giden Oğuzhan, tüm çabalarına rağmen canlılardan bulamadı.

Oğuzhan, bir gün sonra aynı yere gittiğinde ilginç canlıları bulamadığını belirterek, "Fareye benziyorlardı. Ancak ağız yapısı ördeklerin ağız yapısına benzer bir şekilde gagalıydı. Çok ilgimizi çekti. Videoya çektik. Ertesi gün tekrar gittiğimizde bir tane numune alıp üniversitede inceletmek için gittiğimizde yoklardı. Bir daha karşılaşmadım. Benim düşüncelerim annelerinin gelip götürdüğü veya yılan benzeri canlıların aldığı yönünde. Altı tanelerdi ve herhangi bir biyoloğa gösterme fırsatımız olmadı" dedi.