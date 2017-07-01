Validen 'yağmur yağmaması' için dua çağrısı

Sinop Valisi Hasan İpek, kentte yürütülen asfaltlama çalışmalarına işaret ederek, "Asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım. Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum" dedi.



Sinop İl Özel İdaresince Dikmen ilçesinde kurulan konkasör tesisinin açılış törenine katılan Vali İpek, Dikmen'in köy yollarındaki sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adımı attıklarını söyledi.



İlçeye asfalt malzemesi uzak bir mevkiden geldiği için işlerin ağır yürüdüğüne dikkati çeken İpek, "Ödenek sıkıntımızı Sayın Başbakanımız ve İçişleri Bakanımızın destekleriyle çözdük. Konkasör tesisimizi açarak ilçeye daha hızlı hizmet getirilmesini sağladık" diye konuştu.

"ASFALT YAPMAMIZ İÇİN YAĞMUR YAĞMAMASI LAZIM"

İpek, Karadeniz Bölgesi'nde özellikle ağustos ve eylül aylarında sık sık yağmur yağdığını anımsatarak, din adamlarından bununla ilgili bir talepte bulunmak istediğini dile getirdi.



Sonbahar mevsiminde az yağış yaşanması için imamlardan yağmursuzluk duası yapmalarını isteyen İpek, şöyle konuştu:



"Ben hocalardan bir dua isteyeceğim. Her sene yağmur duasına çıkıyoruz ama bizim asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım. Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum. Dikmen de bunun öncüsü olacak. İnşallah yağmur bu sene bizi rahatsız etmez, böylece hem planlanan programımızı hem de ek programlarımızı yapabiliriz."



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de ilçede bu yıl sonuna kadar 33 kilometre asfalt planladıklarını belirterek, tesisin hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından tesisin açılışı Vali İpek, Milletvekili Maviş, Dikmen Kaymakamı Mustafa Gözlet, İl Jandarma Komutanı Albay Şefaattin Serten ve diğer ilgililerin katılımıyla yapıldı.