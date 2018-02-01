Herkese para var yerlilere yok!
Galatasaray Odeank'ta, oyuncular 3 aydır maaşlarını alamıyordu, bugün Mustafa Cengiz yönetimi 750.000 usd ödeme yaparken bu gelişmenin detayları medyaya yansımaya başladı.01 Şubat 2018 Perşembe 13:45
Yerlilere ödeme yok!
Galatasaray yönetimi, erkek basketbol takımına 750.000 usd ödeme yaparken, gelen bilgiler arasında yerli oyunculara hiç ödeme yapılmadığı bilgisi var. Yerli oyuncuların hala daha kulüpten 3 aylık alacağı bulunuyor. Yöneticilerin yerli oyunculara ödemeyi 2. plana attığı belirtilirken, şu an ilk hedefin transfer yasağının kaldırılıp takıma bir yabancı pivot alınması oldugu yine belirtiliyor.
Kaynak:Ajansspor