Herkese para var yerlilere yok!

Yerlilere ödeme yok!

Galatasaray yönetimi, erkek basketbol takımına 750.000 usd ödeme yaparken, gelen bilgiler arasında yerli oyunculara hiç ödeme yapılmadığı bilgisi var. Yerli oyuncuların hala daha kulüpten 3 aylık alacağı bulunuyor. Yöneticilerin yerli oyunculara ödemeyi 2. plana attığı belirtilirken, şu an ilk hedefin transfer yasağının kaldırılıp takıma bir yabancı pivot alınması oldugu yine belirtiliyor.

Kaynak:Ajansspor