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Herkese para var yerlilere yok!

Galatasaray Odeank'ta, oyuncular 3 aydır maaşlarını alamıyordu, bugün Mustafa Cengiz yönetimi 750.000 usd ödeme yaparken bu gelişmenin detayları medyaya yansımaya başladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:45
Herkese para var yerlilere yok!

Yerlilere ödeme yok!

Galatasaray yönetimi, erkek basketbol takımına 750.000 usd ödeme yaparken, gelen bilgiler arasında yerli oyunculara hiç ödeme yapılmadığı bilgisi var. Yerli oyuncuların hala daha kulüpten 3 aylık alacağı bulunuyor. Yöneticilerin yerli oyunculara ödemeyi 2. plana attığı belirtilirken, şu an ilk hedefin transfer yasağının kaldırılıp takıma bir yabancı pivot alınması oldugu yine belirtiliyor.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:45
  1. Glatasaray Odeabank
  2. mustafa cengiz
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